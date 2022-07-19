Okçular sahne alıyor

Okçulukta 2022 Dünya Kupası’nın finali öncesi, son yarış olan 4. ayağa, Kolombiya’nın Mendellin şehri ev sahipliği yapacak. Antalya’da başlayan ve sırasıyla Gwangju (G.Kore), Paris’te (Fransa) gerçekleşen 2022 Dünya Kupası Türkiye tüm serilerde mücadele etti. Kolombiya’daki 4. ayakta da ülkemizi 6 sporcu temsil edecek. Türkiye adına klasik yay erkeklerde Mete Gazoz, Samet Ak, Efe Gürkan Maraş, klasik yay kadınlarda ise Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Coşkun ve Ezgi Başaran yarışacak. Dünya Kupası 4. ayağında takım kategorisinde kapanış yarışları yapılırken, bireysel yarışlar için final etabına puan toplamak için son şans olacak. Yarışlar bugün makaralı yay elemeleriyle başlayacak.

2022’de 4 madalyamız var

Türkiye bu sezonki Dünya Kupası serisinde b!reyselde kürsü şansı yakalamayamadı, ancak takımlar kategorisinde 4 kez madalya elde etti. Mete Gazoz, Samet Ak ve Muhammed Yıldırmış’tan oluşan Klasik Yay Erkek Milliler, Paris etabında bronz kazanmıştı. Yeşim Bostan, Songül Lök ve Ayşe Süzer’den oluşan Makaralı Yay Kadın Milliler, Antalya etabında gümüş, Paris etabında da altın elde ederken, Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney ve Yakup Yıldız’ın bulunduğu Makaralı Yay Erkek Takımı da Paris’te gümüş madalyaya uzanmıştı.