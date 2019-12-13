Basketbol kariyerine ABA Ligi'nde mücadele eden Sırbistan takımı KK FMP’de devam eden Türk oyuncu Okben Ulubay, Sırb basınından Mondo’ya açıklamalarda bulundu. Milli oyuncu takıma adaptasyon sürecinden, ABA Ligi’ndeki hedeflerine kadar farklı konulardan bahsetti.

Geçtiğimiz hafta Kızılyıldız’a uzatmalarda 95-89 mağlup olan KK FMP’deki oyuncumuz Okben Ulubay, karşılaşmada sergilediği 19 sayı, 5 ribaund ve 4 asist’lik performansıyla Sırbistan basınından övgü aldı. Maçı uzatma süresine götüren üçlüğü atan Okben Ulubay, “Tabii ki Kızılyıldız’a karşı oynadığımız maç için özel bir motivasyonumuz vardı. Sırbistan'ın en iyi takımlarından birine karşı oynadık. Maçı kazanmak için çok istekliydik, gerçekten iyi bir maç oynadık ve sahada bütün gücümüzle savaştık. FMP’nin neler yapabileceğini gösterebildiğimiz için takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Şu an oynadığım basketboldan memnunum ama kesinlikle daha iyisini yapabilirim. Çok iyi bir antrenör ve takım arkadaşlarına sahip olduğumdan bu benim için biraz daha kolay. Onlar sayesinde sahada kendimi daha rahat hissediyorum ve oynadığım basketbolun tadını çıkarıyorum” şeklinde konuştu.

Takıma adaptasyon sürecinden bahseden Ulubay, “Takım arkadaşlarımla yaşıtız. Bu bana çok yardımcı oldu. Birlikte geziyoruz, yemeğe gidiyoruz ve aynı konular hakkında konuşabiliyoruz. Aleksa Radanov ve Stefan Đorđević bana çok yardımcı oldu. Bu genç ve güçlü kadroya sahip olmak bizim için çok önemli. Günden güne kendimizi geliştiriyoruz, oyun seviyemizi iyi tutmak ve doğru yönde ilerlemek için çok çalışıyoruz. Önümüzde uzun bir sezon var ve çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Antrenörümüz Vladimiz Jovanovic bize çok yardımcı oluyor. Kendisi çok iyi bir antrenör ve öğretmen. Bana çok iyi davranıyor. Maçların detayları hakkında sürekli konuşuyoruz” dedi.

Ligde oynadıkları son 4 maçtan üçünü kaybetmelerine rağmen play-off hattında olan FMP’deki hedefinden bahseden Okben Ulubay, “ Hedefimiz sezon sonuna kadar kazanabildiğimiz kadar maç kazanıp, play-offlara kalmak. Tabii ki bütün takımlar bunun için uğraşıyor. Play-offlara kalmamız gerekiyor ama üzerimizde baskı hissetmiyoruz. En iyi sonucu almak için çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.

Oyununu geliştirmek için Sırp basketbolundan olumlu şeyler öğreneceğini belirten Ulubay, “Türk ve Sırp basketbolu arasında çok fark var. Benim en çok dikkatimi çeken ise Sırp oyuncuların sahada çok fazla savaşmaları. Bunu kendi oyunuma katmak istiyorum” dedi.

Türkiye’de 21, 19 ve 17 yaş altı milli takımlarında forma giyen ve çeşitli madalyalar kazanan Ulubay, “O zamanlar çok güzel zamanlardı. Çok iyi bir takıma sahiptik. Uzun zaman birlikte oynadık ve madalyalar kazandık. Şu anda o dönemleri düşünmüyorum. Geleceğe, daha iyi bir oyuncu olmaya ve kendimi geliştirmeye odaklanmış durumdayım” şeklinde konuştu.



