İspanya La Liga'da Getafe forması giyen Milli futbolcu Okay Yokuşlu, gösterdiği performanslar ile adından söz ettirmeye devam ediyor. İspanyol ekibinin teknik direktörü Quique Sanchez Flores, Okay Yokuşlu'ya övgü dolu sözler sarf etti.

İspanyol basınında yer alan habere göre Quique Sanchez Flores, Getafe'nin Real Betis ile oynadığı maçın ardından Okay Yokuşlu'nun performansını beğendiğini belirterek, "Hafta içi antrenmanlarda çalıştıklarını sahaya yansıttı. Okay bugün olağanüstüydü. Fırsatı yakaladı, olağanüstü bir oyun oynadı, takıma çok yardımcı oldu, fiziksel, taktik ve topla olağanüstüydü." sözlerini dile getirdi.

Okay Yokuşlu'nun açıklamaları

28 yaşındaki Milli futbolcu ise maçın ardından şu sözleri dile getirdi: "Çok iyi çalıştık, Betis'in iyi bir takımı olduğunu ve kolay olmayacağını biliyorduk, bu yüzden bugünkü maçtan ve takımın maçından memnunum. Benim yükümlülüğüm maçlarda ve antrenmanlarda elimden gelenin en iyisini yapmak"

Ara transfer döneminde Celta Vigo'dan Getafe'ye kiralık olarak transfer olan Okay Yokuşlu, Getafe formasıyla 6 maçta görev aldı.

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