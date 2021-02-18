Transferin son gününde İspanyol ekibi Celta Vigo'dan, İngiliz temsilcisi West Bromwich'e kiralanan milli futbolcumuz Okay Yokuşlu ilk röportajını kulübün internet sitesine verdi. Premier Lig'de oynamanın çocukluk hayali olduğunu belirten 26 yaşındaki orta saha, "Çocukken çok fazla Premier Lig maçı izlerdim. Herkes, İngiltere'nin dünyanın en iyi liglerinden biri olduğunu biliyor ve ben de burada hayalimi yaşıyorum. Başarılı olacağımıza inandığım için buradayım" diye konuştu.

'Zor ama imkansız değil'

Premier Lig'de ateş hattında olmalarına rağmen umutlu olduğunu dile getiren Okay, "Transferim sürecinde yönetim, teknik heyet herkes bana inandı. Premier Lig'de kalmak için buraya geldim. Tabii ki alt sıralardan çıkmamız zor olacak ancak imkansız değil. Birkaç galibiyet alırsak işler çok çabuk değişebilir. Bizim için her maç final niteliğinde" ifadelerini kullandı.

'Diagne artık komşum'

Devre arasında Galatasaray 'dan kiralanan Mbaye Diagne hakkında da konuşan yıldız futbolcu, "Buraya geldiğimiz ilk günden bu yana bize çok iyi davranıldı. Diagne'yle çok sık konuşuyor ve vakit geçiriyoruz. Bana yakın bir yere taşındığı için artık o benim komşum. Zaten ben Türk'üm ve ikimiz de Türkiye'de oynadığımız için onunla bir bağımız var" dedi.







