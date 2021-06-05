Okay Yokuşlu: Takım olarak çok heyecanlıyız

EURO 2020 hazırlıklarını Almanya'da sürdüren Milli Takımımız'ın orta sahasında görev yapan yıldız futbolcu Okay Yokuşlu basın mensuplarının karşısına geçti. 27 yaşındaki futbolcu, "Çok önemli bir turnuva. Takım olarak çok heyecanlıyız. Hem bizim için hem de ülke için turnuvanın ne kadar önemli olduğunun farkındayız." ifadelerini kullandı.

İşte yıldız futbolcunun açıklamaları şu şekilde:

"Çok önemli bir turnuva. Takım olarak çok heyecanlıyız. Hem bizim için hem de ülke için turnuvanın ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Gruba iyi bir başlangıç yapıp devamını en iyi şekilde getirmek istiyoruz."

"Hiçbir puan açıklaması yapmadık. Doğrusunu söylemek gerekirse Galler ve İsviçre maçlarını daha konuşmadık. Odağımız İtalya maçının üstünde. Pozitif bir ortam var. Kulüp takımlarında da bu başarıyı getiriyor. Burada olmaktan keyif alıyorum. Umarım kalbimizdekini sahaya yansıtabiliriz."





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'Sahada yaşın önemi yok'

"Sahaya çıktığımızda yaşın bir önemi kalmıyor. Sahadaki her şey performansla alakalı. Yaş olarak Burak ağabey aramızdaki en olgun oyuncu ama aramızdaki en iyi performansları gösterenlerden birisi. Dünya Kupası elemelerine iyi başladık ama daha bir şey başarmış değiliz. Avantaj yakaladık ama elimizde somut bir şey yok. Kalan maçlarımızı da en iyi şekilde geçmemiz lazım. Şu an onu düşünmenin sırası değil."

"Geleceğimle alakalı ben de ne olacağını bilmiyorum. Bana gelen somut bir şey yok ama transfer konuşmak için doğru yer değil. Yalnız kaldığımda da bunu düşünmemeye çalışıyorum. Planlar yapmak yerine tamamen buraya konsantre olmak istiyorum."







