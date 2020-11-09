Okay Yokuşlu neden oynamıyor? Galatasaray teklifi...

Milli oyuncu Okay Yokuşlu'nun adı sezon başında Galatasaray ile anılmıştı. La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da görev yapan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu hakkında teknik direktör Fatih Terim, resmi transfer girişimlerinin olduğunu ancak kulübünün oyuncuyu vermek istemediğini belirtmişti.

Fakat ilginç olan Okay Yokuşlu, bu dönemde sonra Celta Vigo takımında süre almakta zorlandı. Okay Yokuşlu son 7 haftada sadece bir kez 90 dakika görev yaparken diğer 6 maçın 5 tanesinde yedek kulübesinde oturdu, bir maçta da son 10 dakika görev yaptı

3 hafta Real Valladolid / 10 dk

4 hafta Barcelona / Kadroda fakat oynamadı

5 hafta Osasuna / 90 dk

6 hafta Atlético Madrid / Kadroda fakat oynamadı

7 hafta Levante /Kadroda fakat oynamadı

8 hafta Real Sociedad / Kadroda fakat oynamadı

9 hafta Elche / Kadroda fakat oynamadı





Emre Mor daha çok oynadı

Bu sezon Emre Mor ise 7 maçta görev yaparken 362 dakika sahada kaldı. Okay Yokuşlu'dan daha çok süre alan Emre Mor geçen sezonu kiralık geçirmişti. Okay Yokuşlu geçen sezon 24 tanesi ilk olmak üzere 26 maçta, ilk sezon ise 30 maçta oynamıştı

Celta Vigo takımında bugün teknik adam değişikliği de yaşandı. İspanyol teknik adam Oscar Garcia takımdan ayrıldı





fanatik.com.tr / Tolga Kuru