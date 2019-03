İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Celta Vigo’da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu, "İnşallah Fransa karşısına 6 puanla çıkarız." dedi.

A Milli Futbol Takımı’nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda Arnavutluk ve Moldova ile oynayacağı maçların aday kadrosuna çağırılan Okay Yokuşlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Şenol hoca ile ilk defa birlikte olacağız. Ülkemiz ve takımımız adına herkes için hayırlısını diliyorum." diyen Okay, Arnavutluk ve Moldova maçları için, "Önümüzde kazanmamız gereken iki maç var. Yeni bir sayfaya başlıyoruz ve umarım güzel bir başlangıçla bu iki maçı alıp inşallah Fransa karşısına 6 puanla çıkarız." ifadelerini kullandı.

Performansından mutlu olduğunu ve kendini çok iyi hissettiğini kaydeden 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Kendime güvenim yerinde. Milli takıma giderken benim için her şey olumlu. Celta’da takım olarak çok parlak bir sezon geçirmesek de kendi performansım adına mutluyum." diye konuştu.

Okay, milli takım formasını son maçlarda sürekli giydiğini hatırlatarak, "Tabii ki şimdi de forma için gidiyorum. Kendime güveniyorum, bu bir forma savaşıdır. Milli takım gibi bir yerde kaliteli oyuncuların olması çok doğal. Takımımız için hangisi iyisi olacaksa ve hocamız hangi görevi verirse tabii ki o yapılacak. Ona herkes saygı duymak zorunda. Her oyuncu formayı üzerine geçirmek için gider ben de o düşünceyle gidiyorum." değerlendirmesini yaptı.

Celta Vigo’da iki kere ayın futbolcusu seçilen Okay Yokuşlu, "Celta’nın düşme riski var. Gelecek sezon hangi takımda olacaksın? Seni daha büyük takımlarda görecek miyiz?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

"Bunu söylemek için bence çok erken. Çünkü çok kritik 10 maçımız var. Elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Kalan son 10 haftada tüm maçları kazanmak istiyoruz, buna odaklanmış durumdayım. Ayrıca milli takımda da bulunduğumuz grupta başarılı olmak en önemli hedeflerimden. Uzun vadede neler olur yakında herkes görür."

Öte yandan La Liga’nın 28. haftasında deplasmanda Real Madrid’e 2-0 yenildikleri maçın ardından Okay, Türkiye’nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay ile bir araya geldi. Maçı izlemek için Madrid’e gelen ailesiyle birlikte olan Okay, Celta’da geçirdiği ilk sezonu, futbol ve İspanya hakkında Büyükelçi Erginay ile sohbet etti. Okay, ayrıca Real Madrid maçında giydiği formasını imzalayarak Büyükelçi Erginay’a hediye etti.

AA