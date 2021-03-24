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Okay Yokuşlu hem hücumda hem savunmada coştu

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda karşısında harika bir ilk yarı geçirirken Okay Yokuşlu da yaptığı kritik müdahalelerle önplâna çıktı.

24 Mart 2021, Çarşamba 21:10 Son Güncelleme:
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Okay Yokuşlu hem hücumda hem savunmada coştu

West Bromwich Albion'da kiralık olarak forma giyen Milli oyuncumuz Okay Yokuşlu Hollanda karşısında ilk yarıda Burak Yılmaz ile performansı ön plâna çıkan isimlerden biriydi. Burak Yılmaz'ın ikinci golünden önce hücuma destek veren ve ceza alanı içinde penaltıyı alan Okay Yokuşlu, Donyell Malen'ın müdahalesiyle yerde kalmıştı.

2. golümüzdeki penaltıyı kazandıran Okay Yokuşlu, ilk yarının son anlarında Hollanda'nın golünü de çizgiden çıkardı ve ilk yarıda Burak Yılmaz ile Hollanda'nın adeta belalısı oldu.

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