Türk futbolunda önemli bir yere ve göreve sahip olan menajerlik sisteminde başarılı isimlerin başında gelen Batur Altıparmak, vizyonunu ve misyonunu geçen hafta Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlatmıştı. Her zaman Türk futbolcuyu yurt dışına ihraç etmek için planlar yaptıklarını belirten Batur Altıparmak, kulüplerin yabancı kuralını kullanım şekillerinden ekonomik yapılarına, genç oyuncuların 20-21 yaşlarında gerilemeye başlamasının sebeplerini ve son zamanlarda Mehmet Topal ve Selçuk İnan gibi Türk futboluna damga vurmuş isimler için yapılan olumsuz algı yönetimi hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Altıparmak'ın DHA'nın, "Bu sezon sonunda Süper Lig'den Avrupa'ya kim gider?" sorusuna verdiği cevap ise, "Hedefimiz İrfan Can Kahveci" oldu.

Ünlü menajer, "Hedefimizde bir kişi daha vardı ama o futbolcu bazı kişiler tarafından manipüle edildi, kandırıldı, bizimle olan anlaşmasını sona erdirdi. Ama İrfan Can Kahveci ile alakalı bizim Başakşehir'i tercih etmemizin sebebi gelişimini orada iyi yapabileceğini düşünmemizdi. Sezon başından beri de iyi oynuyor. Yurt dışından takip edenler var ama şu anda fazla dile getirmek yanlış olur. Her şey yolunda giderse bir teklif getirebileceğimizi düşünüyorum. Tabii Başakşehir bunu uygun görür mü görmez mi o zaman konuşacağız. Umuyorum her iki taraf için de faydalı olacak olan olur" dedi.

"MERT GÜNOK GOL YEMEDEN EN ÇOK MAÇ BİTİREN KALECİ"

Milli takıma yeniden seçilen Mert Günok için de açıklamalar yapan Batur Altıparmak; "Mert Günok Fenerbahçe'de ne zaman formayı alsa kötü oynadığını hatırlıyor musunuz? Hata yapmadı. Sözleşmesi bittiğinde neden uzatılmadı. Hoca tercihi olabilir, yönetim tercihi olabilir buna saygı gösterebilirim. Ama şöyle bir şey var ne kadar acıdır ki Mert Günok gibi Fenerbahçe altyapısında yetişmiş kaleciler Fenerbahçe takımında formayı alamadı. Niye alamadı ben o günlerde performanslarında hiç kötü bir şey görmedim, hak ettiler de bence. Israrcı olmak lazım bazı oyuncular için. Mert Günok 30 yaşında ve Başakşehir'in olası şampiyonluğunda kupanın mimarlarından olacak" deyi konuştu.

"TUGAY KERİMOĞLU GALATASARAY'DA OYNADIĞI ZAMAN DERWALL'İ HERKES ELEŞTİRMEDİ Mİ?

Yeni oyuncu kazanmak için ısrarcı olunması gerektiğini vurgulayan Batur Altıparmak, "Yani oyuncuyu kazanmanız için ısrarcı olunmalı. 3, 4, 5 maç arka arkaya oynatmanız lazım. Ben her zaman bir örnek veriyorum; Tugay Kerimoğlu Galatasaray'da oynadığı zaman Derwall'i herkes eleştirmedi mi? Ama ne yaptı Derwall, inatla oynattı. 4-5 maç sonra Tugay, Tugay Kerimoğlu oldu. Genç oyuncuyu kazanmanız için oynatmanız lazım. Mert Bursa'ya gitti, daha yeni bir oluşum vardı. Harun'un önüne almışlardı biliyorsunuz. Fakat o oluşumda takım bir türlü tutmadı. Evet Bursaspor yenildi, bunlarda Mert gol yedi ama maçın geneline baktığınızda yediği kadar kurtardığı çok pozisyon da var. Şanssızlıklar yaşadı ama şöyle söyleyeyim; Başakşehir'de de yakaladığı forma şansını iyi kullandı. Belki de milli takıma çağırılacak bilemiyorum. Ben çağırtmıyorum sakın yanlış anlaşılmasın. Çünkü Başaksehir'de forma kapmasına rağmen henüz çağırılmadı. Menajerin etkisi olmuş olsa bunca zaman Mert Günok niye gitmedi o zaman. Bugün Mert Günok ile ilgili istatistikleri paylaşırsam, gol yemeden maç bitiren en iyi ikinci kaleci olduğunu görürüz. En az gol yiyen de birinci kaleci. Hala Avrupa'yla da yarışıyor" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE KULÜBÜ SON 6 SENEDE KALECİLERE 15 İLE 20 MİLYON EURO ARASINDA PARA HARCADI"

Fenerbahçe Kulübü'nün son 6 senede kalecilere 15 ile 20 milyon euro arasında para harcadığını sözlerine ekleyen Altıparmak, "Fenerbahçe yönetimi ile ilgili şöyle bir şey oldu; beni çağırdıklarında ben bir rakam söyledim, onlar 'biz bunu ödeyemeyiz' dediler ve anlaşamadık. Bize 'istediğiniz gibi hayatınızı planlayabilirsiniz' dediler ve biz de planladık. Fenerbahçe Kulübü'nün son 6 senede kalecilere harcadığı para 15 ile 20 milyon euro arasında. Daha önce Fenerbahçe'de ikinci kaleci kimdi? Hep altyapıdan gelen isimlerdi. Recep vardı, Oğuz vardı, Volkan vardı, Ertuğrul vardı, Mert vardı ve o dönemlerde Fenerbahçe'nin kaleciye ihtiyacı yoktu. Mert için de şunu diyebilirsiniz, Fenerbahçe'ye hazır değildi diyebilirsiniz, bu tercihtir, düşüncedir ama ben katılmadığımı her zaman beyan ettim" açıklamalarında bulundu.

"ALLAH SAKATLIK VERMEZSE OKAY YOKUŞLU PREMİER LİG'E GİTMEYİ BAŞARACAKTIR"

Okay Yokuşlu için Galatasaray'dan teklif alıp almadıkları sorusuna karşı Altıparmak şöyle konuştu:

"Kim konuşuyor merak ediyorum. Bana gelen resmi bir şey yok. Ayrıca bizim de öyle bir düşüncemiz yok. Okay'ı oraya götürürken bir seneliğine götürmedik. Okay ile ilgili planlamamızda şu var; Celta Vigo şu anki pozisyonundan çıkar ve iyi duruma gelir. Kariyer planlamasında orada devam edip başarısını perçinleyerek İngiltere'ye Premier Lig'e gitmesidir. Hem kendi hedefi hem de bizim hedefimizdir ve bunu sakatlık olmadığı takdirde başarabileceğini düşünüyorum."

"ENES ÜNAL'I 2-3 TÜRK KULÜBÜ İSTEDİ AMA ENES ORADA GELİŞİYOR"

Batur Altıparmak, temsilciliğini yaptığı futbolculardan Enes Ünal'ın hızla gelişmeye devam ettiğini dile getirerek; "Enes için Avrupa'da zorlanıyor diyemeyiz, gelişiyor!. Sezon başında bana Enes ile ilgili 2-3 tane Türk kulübünden teklif geldi. Bize getir dediler. Ben o dönem için Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyoruz dedim. Villareal düşünmezse bile biz İspanya'da kalacağız ya da başka bir yere gideceğiz dedim. Bu tabii Enes ile birlikte aldığımız bir karar. Enes'in Türkiye'ye dönme gibi bir düşüncesi yok. Kısa ve orta vadede. Avrupa'daki kariyeri ne zaman biterse o zaman Türkiye'yi düşünürüz" dedi.

Menajer Batur Altıparmak, sözlerini şöyle noktaladı;

Türkiye'de bazı takımlar 'neden serbest oyuncu alamıyoruz, iyi oyuncu niye alamıyoruz' diye düşünüyor. Geçen sene 3 tane sezon sonu sözleşmesi biten oyuncu vardı. 3'üyle de bizim büyük kulüplerimiz anlaşmaya çalışmıştır. Ama o futbolcular Türkiye'yi tercih etmediler. Çünkü 3'ü de 21-23 yaşları arasında. Örnek veriyorum Türkiye'de siz Galatasaray'da Fenerbahçe'de oynuyorsunuz ve 23 yaşındasınız. Arabistan'a veya Katar'a gider misiniz? Tabii orayı ülkemiz ile eş değer tutmuyorum ama Türkiye de oraya gitmeden önceki son durak. Şapkamızı alıp önümüze koyalım. Biz büyük bir ülkeyiz, futbolda büyük potansiyelimiz var ama hak ettiğimiz yerde miyiz, bence değiliz. Bu hak ettiğimiz yere de gelmek de hem yurt dışına oyuncu ihraç ederek, hem de sistematik çalışarak olur. Çünkü alttan oyuncu çıkaramıyoruz, çıkarma şansı da vermiyoruz. Fenerbahçe'ye Barış Alıcı geldi. Eylül'de herkes müthiş, Kasım'da herkes düştü dedi. Bunlar genç oyuncular bu yaşlarda inişi de olacak çıkışı da olacak. Hep yukarı seviyede kalamazsanız dalgalanmalar olacaktır. Messi'nin 20 yaşındaki halini bilir misiniz Arjantin Milli Takımı ile 2005'te dünya şampiyonasında. Hiç Barcelona'daki Messi değildi " ifadelerini kullandı.

Uğur DEMİRKIRDI, Mustafa AKIN - İstanbul DHA