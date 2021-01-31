Türk futbolunda birçok genç futbolcu bulunmaktadır. Bu futbolcular birçoğu ya yurt dışında ya da ülkemizde yetişmiştir. Okan Turp Almanya'da doğmuş olan ve bir Türk futbolcudur. Türkiye milli takımında da forma giyen Okan Turp milli takımdaki ilk maçına 2016 yılında çıkmıştır. Okan Turp 1.88 boyunda olan ve defansta oynayan bir futbolcudur. Okan Turp Fenerbahçe altyapısında forma giymiş futbolcudur. Stoper mevkinde forma giyen Okan Turp uzun boyu ile mevkide başarılı performans sergilemektedir. İlk olarak Almanya'da altyapı kariyerine başlayan Okan Turp ülkemizde futbol oynamaktadır. Okan Turp sağ ayak olan bir genç yetenektir. Potansiyelli genç oyuncular arasında yer almaktadır. 2020 yılı itibari ile 50 bin euro bedeli bulunmaktadır. Şuan ise Bandırmaspor'un kiralık olarak oyuncusu olan Okan Turp, sezon sonu itibari ile Fenerbahçe altyapısına tekrardan geri dönecek. Okan Turp uluslararası alanda toplam da 2 maça çıkmıştır. Pek çok Avrupa kulübü tarafından da yakından izlenilen genç futbolculardan bir tanesidir.

Okan Turp nereli?

Okan Turp Almanya'nın Neckar kentinde dünyaya gelmiştir. Okan Tur aslen Rizeli'dir.

Okan Turp kaç yaşında?

Okan Turp 2000 doğumludur. 20 yaşındadır.

Okan Turp hangi takımlarda oynadı?

Okan Turp kariyerine Almanya'da başlamıştır. Almanya'nın Stuttgart takımının altyapısına başlamıştır. 2016 yılında Stuttgart altyapısına başlayan Okan Turp, 2019 yılına kadar burada futbol oynamıştır. Okan Turp altyapı kariyeri;

-VFB Stuttgart (2016 - 2019)

- Fenerbahçe (2019)

Okan Turp'un profesyonel kariyeri

- Fenerbahçe (2019)

- Bandırmaspor (2020) *kiralık

2021'de hangi takımda oynuyor ve maaşı ne kadar?

Okan Turp Fenerbahçe'nin sözleşmeli futbolcusudur. 2020 yılı itibari ile Bandırmaspor'a kiralanmıştır. 2021 yılına kadar Bandırmaspor ile sözleşmesi bulunmaktadır. Okan Turp 2021 yılı itibari ile Bandırmaspor'da forma giymektedir. Yıllık 200 bin TL maaşı bulunmaktadır.

Okan Turp'un hayatı

Okan Turp 2000 yılında Almanya'da dünyaya gelmiştir. Henüz 16 yaşında iken Stuttgart alt yapı seçmelerine katılan Okan Turp, bu kulübün alt yapısında tam 3 sene futbola devam etmiştir. 2019 yılında ise Fenerbahçe yetkilileri tarafından kendisine teklif yapılmıştır. 2019 yılında Fenerbahçe ile sözleşme imzalamıştır. Okan Turp henüz Fenerbahçe ile profesyonel bir karşılaşmada görev alamamıştır.

Fenerbahçe ile 2022 yılına kadar sözleşme imzalayan Okan Turp potansiyelli genç futbolcular arasında gösterilmiştir. 2019-2020 yılları arasında Bandırmaspor'a kiralanmıştır. Alman alt liglerinde potansiyelli oyuncu olarak görülen Okan Turp altyapılarda toplam 12 kez görev yapmaktadır. Sağ ayak olan Okan Turp stoperde oldukça etkili bir performans göstermektedir.

Okan Turp stoper bölgesinde göstermiş olduğu başarılı ve yetenekli maçları ile dikkat çeken bir oyuncu haline gelmiştir. Tecrübe kazanması amacı ile Bandırmaspor'da şuan forma giymektedir. Bandırmaspor'un stoper mevkisinde oynayan Okan Turp, birçok kulübün ilgilendiği bir genç yetenektir. 2020 yılından önceki sezonda ise Hollanda ekibi tarafından Dordrech kulübü, Fenerbahçe'ye Okan Turp için teklif yapmıştır. Fakat Fenerbahçe kulübü, oyuncunun daha iyi şartlarda daha iyi kulüplere göndermek istediğinden dolayı bu teklifi reddetmiştir. Okan Turp şuanda ise yavaş yavaş tecrübe kazanan bir genç oyuncu konumundadır.

Okan Turp'un Milli Takım kariyeri

Okan Turp kendisine Almanya milli takımından teklif gelmesine rağmen Türk milli takımını tercih etmiştir. 2016 yılında Türk milli takımında U17 takımına dahil edilmiştir. U17 takımı ile toplam 2 maça çıkan Okan Turp başarılı karşılaşmalara imza atmış oldu.

Okan Turp'un özel hayatı

Okan Turp'un adı bir dönem Survivor yıldızı Aycan ile anılmıştır. Aycan ile birliktelik yaşayan Okan Turp, Alessa Reule ile nişanlanmıştır.