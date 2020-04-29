Acun Ilıcalı, 'Survivor 2020'nin 58'inci bölüm ada konseyinde ünlüler takımından Aycan Yanaç'ın arkadaşı şifreli yazışmasını gündeme getirmişti. Ünlü yapımcı, iki hafta önce iletişim ödülünü kazanan başarılı yarışmacının arkadaşlarıyla yaptığı WhatsApp grup konuşmasındaki şifreyi nasıl çözdüğünü tek tek anlatmıştı. Ilıcalı'nın, "Aycan, Survivor'a gelmeden önce çok yakın bir arkadaşıyla karara vardı; 'İletişim ödülü olduğunda benimle konuşurken bana belli konularda bilgi ver. Ama o bilgiyi öyle bir ver ki sadece sen ve ben anlayalım.' Aycan'ın o arkadaşının adı Asena'ydı. İkili bu gizliliğe yemin ederek İstanbul'da vedalaştılar" sözleri şaşkınlık yaşatmıştı.

Moral bozukluğu düzelen Aycan, arkadaşı Asena ile WhatsApp üzerinden yaptığı 'şifreli' konuşma hakkında çarpıcı açıklamalar yapmış ve, "Geçen haftaki iletişim benim için çok iyi geçmedi. Üzgün haber aldım. Bu haber beni hem üzdü hem de hırslandırdı. Buraya gelmeden önce kız arkadaşlarıma, 'Benimle veya sizinle alakalı kötü bir şey olursa bunu bana mutlaka söyleyin. Söylemezseniz döndüğümde size kırılabilirim' demiştim. Yazışmaya başladığımızda bir soğukluk olduğunu fark ettim. 'Ne oldu?' dedim, söylemediler. Israr ettim, sonra gizli yazışmalarımızda ne olduğunu anlattılar." ifadelerini kullanmıştı.

Bu konuşmaların ardından şifreli ismin kim olduğu çok merak edilmişti. Sosyal medyada ise bu isimle ilgili çok ilginç bir iddia ortaya atıldı. Aycan'ın Fenerbahçe'de forma giyen genç futbolcu Okan Turp'a bazı hisler beslediği ve genç futbolcunun nişanlanma haberini alınca bir hayli üzüldüğü öğrenildi. Hal böyle olunca Okan Turp ismi gündem oldu.

Okan Turp kimdir, kaç yaşında, nereli?

Okan Turp, savunmada görev alan, stoper mevkii dışında henüz görev yapmamış bir isim. Stuttgart'ta alt yaş gruplarında forma giyen Okan Turp, Alman ekibinin 16 yaşaltı, 17 yaşaltı ve 19 yaşaltı takımlarında görev yaptı.

Milli takımdaki tercihi Türkiye'den yana kullanan genç yıldız adayı, Türkiye 17 Yaşaltı milli takımı ile iki kez maça çıktı. İlk kez 6 Eylül 2016 tarihinde milli olan Okan, geçtiğimiz ara transfer döneminde Fenerbahçe tarafından kadroya dahil edildi.

Almanya'da alt liglerde 12 kez görev yapan Okan, 435 dakika sahada kaldı. Sağ ayağını kullanan Okan Turp, uzun boyu nedeniyle stoperlere özgü hava hakimiyetini bulunan ancak top tekniğini geliştirmesi gereken bir yıldız olarak tanımlanıyor.

Devre arası Bandırmaspor'a kiralanan genç futbolcu, sezon sonu Fenerbahçe'ye geri dönecek.



