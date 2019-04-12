Okan Kocuk: Taraftarlardan özür diliyoruz

Trabzonspor maçında Sosa'nın penaltısında kalesini gole kapatan fakat takımını 1-0'lık mağlubiyetten kurtaramayan Bursaspor'un başarılı kalecisi Okan Kocuk, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"Taraftarlardan özür diliyoruz'' diyerek sözlerine başlayan Okan, ''Çok mücadele ettik. Hoca değişimiyle iyi bir hava yakaladık. Kazanmayı isteyen karakterli bir ekip vardı ama olmadı. Önümüzde 6 maç var. Kazanarak Bursaspor'u buradan kurtaracağız. Taraftarlara söz veriyorum, kurtaracağız." diye konuştu.

Penaltıyla ilgili konuşan Okan, "Maçtan önce penaltılar üzerine analiz yapıyoruz. Abdullah Hoca penaltıcıları gösterdi. Orayı hissettim ve kurtardım." dedi ve sözlerini noktaladı.

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