Okan Kocuk sıkı çalıştı ve kaleyi kaptı

Geçen sezon salgın sonrası yeniden başlayan Süper Lig'de Galatasaray'ın en önemli oyuncularının başında gelen Fernando Muslera, Rizespor maçında sakatlanmıştı. Sonrasında kaleyi devralan Okan Kocuk, performansıyla soru işaretleri yaratmış ve Galatasaray da, yeni sezon öncesi Muslera'nın yokluğunda Okan'ın yanına Kasımpaşa'dan Fatih Öztürk'ü dahil etmişti. İlk başta kaleyi Fatih'e kaptıran Okan, sonrasında sıkı bir çalışma temposunun içerisine girerek, Erzurumspor maçıyla birlikte yeniden kaleye geçmeyi başardı. Erzurum ve Ankaragücü galibiyetlerinde kalede olan 25 yaşındaki file bekçisi, Sivasspor karşısında kazanılan 2-1'lik zaferin mimarları arasında yer aldı.

Kaleyi zor bırakır...

Mücadelede yediği hatalı gole rağmen karşılaşmadan kopmayan ve özgüveni çok yüksek olan Okan, Muslera gelene kadar büyük bir hata yapmaması halinde kaleyi hep koruyacak. Tecrübeli kalecinin, bu performansını devam ettirerek, daha sonrasındaki ikinci kaleci pozisyonunu da Fatih'e kaptırmak istemediği bildirildi.

Metin Karabaş