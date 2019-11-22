Galatasaray'ın sezon başında Bursaspor'dan kadrosuna kattığı Okan Kocuk, sarı-kırmızılı formayla ilk resmi maçını Medipol Başakşehir'e karşı oynadı. Milli takım kampında yaşadığı sakatlık sonrası bel ağrısı çeken Fernando Muslera’nun yokluğunda Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kalede Okan’a şans verdi. Muslera’nın yokluğunda kaleyi alan 24 yaşındaki file bekçisi kalesini gole kapatamadı.

Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona eren maçın ardından açıklamalarda bulunan Okan, Muslera'yı aratmamaya çalıştığını ifade etti.

Okan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Kazanabileceğimiz bir maçtı. İlk yarı pozisyonlara girdik, bir tane atsaydık, kazanırdık. Pozisyon vermeden kaybettik. Şanssızdık, önümüzdeki maçlara bakacağız. Uzun zaman maç oynamamak insanı zorluyor. Dünya çapında bir kaleci olan Muslera'yı aratmamaya çalıştım."