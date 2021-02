Galatasaray'ın genç kalecisi Okan Kocuk, Muslera'nın sakatlığı sonrası ilk 11'de yer alması ile dikkatleri üzerine topladı. Yetenekli kaleci güçlü bir performans ile Galatasaray'da kalarak önemli yerlere geleceğine dair ciddi sinyaller verdi. Özellikle Galatasaray Erzurumspor maçında ilk 11'de sahaya çıktığı andan itibaren pek çok kişi tarafından takip edilen kaleci, kurtarışları ve aynı zamanda fiziği ile ön plana çıkmış durumda. Son dönemlerde Galatasaray'da konuşulan isimler içerisine girdi.

Okan Kocuk nereli?

20 Temmuz 1995 yılında dünyaya gelen Okan Kocuk, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde doğdu. Futbol hayatına da yine Bursa'da başlayan yetenekli oyuncu, kalecilik mevkiinde başladığı kariyerine aynı şekilde sürdürüyor. Çocukluk ve gençlik dönemini de yine Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde geçiren tecrübeli kaleci, özellikle Galatasaray'a transfer olması ile futbol basını açısından dikkat çeken isimlerden biri oldu.

Okan Kocuk kaç yaşında?

İnternet üzerinden Okan Kocuk hakkında araştırma yapan pek çok kişi, özellikte tecrübeli kalecinin kaç yaşında olduğunu merak ediyor. 20 Temmuz 1995 yılında dünyaya gelen Okan kocuk şu an 26 yaşındadır. Futbol açısından Ortalama bir yaşta bulunan file bekçisi, özellikle son zamanlarda gösterdiği performansı ile Galatasaray takımında ön plana çıkmaya başladı. 25 yaşında olması ile beraber futbol kariyerinin en güzel yıllarında bulunan Okan Kocuk, Galatasaray'da daha önemli işler yapacak gibi görünüyor.

Okan Kocuk hangi takımlarda oynadı?

Okan Kocuk kaleci olarak futbol hayatına Mustafakemalpaşaspor takımında başladı. Kısa süre içerisinde yeteneğini gösteren tecrübeli eldiven, 2015 yılında Bursaspor'a transfer oldu. Daha sonra 2016-17 sezonunda Bandırmaspor’a kiralık olarak transfer olan oyuncu, bir sene sonra ise İstanbulspor’a kiralandı. Burada gösterdiği önemli başarılar ile yeniden Bursaspor'a dönüş yapan kaleci, geldiği sezon itibarıyla toplamda 22 maçta oynadı.

Kısa sürede yeteneğini gösteren güçlü eldiven 2019-20 sezonu kapsamında Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Şu an Galatasaray'ın futbolcusu olması ile beraber, özellikle son dönemlerde kaleyi devralmaya başlaması ile dikkatleri üzerine çekti. Özellikle güçlü fiziği, çevik hali ve hızlı kurtarışları ile beraber her geçen gün daha da yükselmeye devam ediyor. Bu doğrultuda devam ederse yavaş yavaş Galatasaray'ın Kalesi'ni emanet alacak gibi görünen tecrübeli oyunculardan biridir.

Okan Kocuk'un maaşı ne kadar?

Özellikle Galatasaray taraftarı açısından merak edilen bir oyuncu haline gelen Okan Kocuk, internetten sık araştırılan oyunculardan biridir. Şu an Galatasaray'ın sözleşmeli oyuncusu olarak öne çıkan Okan Kocuk, 2019-20 yılı itibariyle 4 yıllık bir sözleşme imzaladı. Bu sözleşme ile beraber Galatasaray takımının oyuncularından biri olarak belli aralıklarla kaleyi devralmaya başladı. Galatasaray'daki maaşı ise ilk sezon olarak 2,5 milyon TL, ikinci sezon ise 2,750 milyon TL olarak belirlenmiş durumda. Aynı zamanda performansına bağlı olarak ileriki dönemlerde maaşının artması ile beraber maç başı da para alacağı dile getiriliyor.

Okan Kocuk Milli Takım kariyeri

Okan Kocuk özellikle son dönemlerde ön plana çıkan ve yeteneğini göstermeye başlayan kalecilerden biridir. Bu doğrultuda birçok defa milli takımın genç kadrosunda yer aldı. Özellikle bu U16 ve U17 ile beraber U18 milli takımlarında görev aldı. Şu an ise Türkiye A2 takımının kalesini korumaya devam etmektedir. Özellikle hem milli takımda hem de Galatasaray'da gösterdiği başarı ile, gelecekte daha önemli yerlere geleceğine yönelik ciddi sinyaller veren kalecilerden biridir. Şu an Belirli aralıklarla kaleyi devralan genç eldiven, her geçen gün üzerine koymaya devam ediyor.