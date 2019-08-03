"Muslera'dan öğrenebileceğim çok şey var"

Kaan ÜLKER / İstanbul,(DHA) -

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, 4'üncü hazırlık maçında Türk Telekom Stadyumu'nda Yunan temsilcisi Panathinaikos'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Okan Koçuk, uzun yıllar sarı-kırmızılı taraftarların önünde kaleyi korumak istediğini ifade etti.

Galatasaray'ın Bursaspor'dan renklerine bağladığı Okan Koçuk, Panathinaikos maçında 11'de görev aldı. Sarı-kırmızılı forma ile sahada yer almasının özel bir duygu içerdiğini dile getiren Okan Koçuk, "Burada olmak, bu taraftarın önünde oynamak benim için çok onur verici bir durum. Bunun için de Fatih hocama teşekkür ederim. İnşallah uzun yıllar bu statta bu taraftarın önünde kaleyi korurum" diye konuştu.

"MUSLERA'DAN ÖĞRENEBİLECEĞİM ÇOK ŞEY VAR"

Okan Koçuk, Muslera'nın uluslararası düzeyde bir kaleci olduğunu ifade ederek, "Şu anda ben genç ve potansiyelli bir kaleciyim, O'ndan öğreneceğim şeyler var. O oynamadığında bana şans geldiğinde ben de o şansı değerlendirmek istiyorum. Bu şansı iyi değerlendirdikten sonra da burada uzun yıllar formayı terletmek istiyorum. Galatasaray'da yabancı bir kültür var ama ben de sonuçta genç bir kaleciyim, Muslera'nın arkasında öğreneceğim çok şey var şu anda" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Okan Koçuk'un açıklamaları