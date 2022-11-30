Süper Lig 'e verilen arada Antalya'da kamp yapacak olan Galatasaray 'da Okan Buruk, en iyi kadroyu sahaya sürmek için hazırlık maçlarında futbolcuların ortaya koyduğu performansa bakacak. İkisi İstanbul'da ikisi Antalya kampında oynanacak olan hazırlık maçında yapacak olan Aslan'da bir formaya 3 tane aday var. İşte detaylar...





2 HAZIRLIK MAÇI İSTANBUL'DA

Dünya Kupası nedeniyle verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen Galatasaray ilk olarak İstanbul'da Kulüpler Birliği ve La Liga'nın organize ettiği turnuvada boy gösterecek. Sarı-Kırmızılı takım 3 Aralık'ta Falcao'nun formasını giydiği Rayo Vallecano ile karşılaşacak. Galatasaray 6 Aralık'ta ise Villarreal ile yine NEF Stadı'nda kozlarını paylaşacak.

KAMP PROGRAMI BELLİ OLDU

Galatasaray, 8-16 Aralık'ta Antalya'da kamp yapacak. Sarı-kırmızılılar, burada 10 Aralık'ta Adana Demirspor, 16 Aralık'ta Fransa'nın Toulouse ekibiyle karşılaşacak. Antalya kampında bir ya da iki maç daha yapmayı düşünen Galatasaray bazı takımlarla görüşmelerini sürdürüyor.









Mauro Icardi'nin Strasbourg'a Attığı Müthiş Kafa Golü

FLORYA'NIN YILDIZI ICARDI

Dünya Kupası için verilen arada hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sürdüren Galatasaray’da, antrenmanların yıldızı Mauro Icardi oldu. Geçen hafta cuma günü başlayan çalışmalar için İstanbul’a erken gelen ve şu ana kadar tek bir idman dahi kaçırmayan Arjantinli futbolcunun çalışkanlığı takdir topladı. Antrenmanlarda son derece motive ve formda olduğu aktarılan 29 yaşındaki oyuncunun bu görüntüsü, teknik kadroyu umutlandırdı.

YUNUS AKGÜN GELİŞMESİ

Yunus Akgün Galatasaray'dan senelik 900 bin TL kazanıyor. Sarı-Kırmızılı yönetim uzun süredir Yunus Akgün ve menajerleriyle sözleşme görüşmelerini sürdürüyor. Yakın zamanda genç oyuncunun sözleşmesinde yenilenme yapılması bekleniyor. Yunus dışında Sacha Boey ve Kerem Aktürkoğlu ile de yeni sözleşme görüşmeleri sürüyor.









İLK 11'E 3 ADAY

Antrenmanda sakatlanan ve sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık tespit edilen Sergio Oliveira 4-6 hafta arasında takımdaki yerini alamayacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Oliveira'nın yokluğunda oyun planını değiştirmek zorunda kalacak. Portekizli 8 numara yerine ilk 11'e üç aday var: Fredrik Midtsjö, Berkan Kutlu ve Juan Mata.

İKİ MAÇI KAÇIRACAK

Oliveira'ya kıyasla Midtsjö ve Berkan daha defansif, Mata ise ofansif özelliklere sahip. Okan Buruk; Rayo Vallecano, Villarreal, Adana Demirspor ve Toulouse ile oynanacak hazırlık maçlarında Midtsjö, Berkan ve Mata'yı 8 numara pozisyonunda deneyip kararını verecek. Lige dönüşte İstanbulspor ve Sivasspor maçlarını kesin olarak kaçıracak Oliveira'nın, ocak ayındaki F.Bahçe derbisine yetiştirilmesine çalışılıyor.

YUSUF DEMİR PLANI

Dünya Kupası arasına 4 hazırlık maçı organize eden Galatasaray, bu karşılaşmaların hepsinde Yusuf Demir'i kullanacak. Mertens ve Rashica'ya alternatif olarak görülen 19 yaşındaki oyuncunun böylece ilk 11 seviyesine gelmesi planlanıyor. Kupa arası Yunus Akgün için de önemli. 12 günlük izinde tatile çıkmayan ve ekstra çalışmalar yapan Yunus'un sözleşmesi uzatılacak. (Sabah)







