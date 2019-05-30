Okan Buruk’un yerine 3 adam

Çaykur Rizespor’da sezona damga vurup takımı ligde tutan teknik direktör Okan Buruk ile yollar ayrıldı.

Ligin 7. haftasında göreve başlayan Buruk’un sözleşmesi sezonun tamamlanmasıyla birlikte sona erdi.

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, yaptıkları teklife teşekkür eden Buruk’un ailevi nedenlerden dolayı kulüpten ayrıldığını açıkladı.

Rizespor, Okan Buruk yönetiminde çıktığı 28 maçta 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde etti.

Yeşil-Mavililer’de teknik direktörlük koltuğu için adaylar gündeme gelmeye başladı. İsmail Kartal, Rıza Çalımbay, Erol Bulut, İrfan Buz gibi isimlerin Karadeniz ekibiyle adı geçiyor.