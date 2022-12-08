Beşiktaş ve Medipol Başakşehir galibiyetleriyle ivme yakalayan Galatasaray , Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig 'e verilen arada hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.

NEF Stadyumu'nda La Liga temsilcileri Rayo Vallecano ve Villarreal ile hazırlık maçı oynayan sarı-kırmızılılar, iki karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı. 3 Aralık'ta Rayo Vallecano ile karşılaşan rakibine 1-0 yenildi. Teknik direktör Okan Buruk bu karşılaşmaya şu 11'le çıktı: Okan Koçuk, Leo Dubois, Metehan Baltacı, Abdülkerim Bardakçı, Patrick Van Aanholt, Baran Aksaka, Berkan Kutlu, Yunus Akgün, Juan Mata, Barış Alper Yılmaz, Bafetimbi Gomis. İspanyol ekibine galibiyeti getiren golü 34. dakikada Andres Martin kaydetti.









Galatasaray gol düellosuna sahne olan özel maçta Villarreal'e 4-3 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, müsabakaya Okan Kocuk, Sacha Boey, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Juan Mata, Yusuf Demir ve Bafetimbi Gomis 11'iyle çıktı.

TAM 7 GOL SESİ

Villarreal’e galibiyeti getiren golleri 22’nci dakikada Francis Coquelin, 27’nci dakikada Johan Mojica, 32'nci dakikada Samuel Chukwueze ve 44’üncü dakikada Pascual Medina kaydetti. Galatasaray’ın golleri ise 42’nci dakikada Bafetimbi Gomis, 53’üncü dakikada Abdülkerim Bardakcı ve 90+4’üncü dakikada penaltıdan Baran Demiroğlu attı.

YUNUS AKGÜN ŞOKU

Maçın 62. dakikasında Yunus Akgün, rakibinin sert müdahalesi sonrası sakatlık geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası oyuna devam edemeyen genç futbolcu yerini Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı.

1 AY FORMA GİYEMEYECEK

Sarı-kırmızılı kulüpten genç oyuncunun sakatlığıyla ilgili şu bilgilendirme yapıldı: "Galatasaray Futbol A Takımı'nın Villarreal ile oynadığı hazırlık maçında aldığı darbe sonucu dizinde esneme olan futbolcumuz Yunus Akgün'ün, bugün sponsor hastanemizde çekilen MR'ında iç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." Sarı-kırmızılı kulüple nikah tazeleyen Yunus'un 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

BARAN AKSAKA OKAN BURUK'UN ELİNİ RAHATLATACAK

Altyapı konusunda hassas olan ve Rayo Vallecano ile Villarreal karşılaşmalarında gençlere fazlasıyla şans veren teknik patron Okan Buruk, özellikle Baran Aksaka’ya büyük umut bağladı. 4-3 kaybedilen Villarreal maçında Abdülkerim’in attığı golün ortasını yapan ve yüzde 97 pas isabetiyle oynayan Baran Aksaka’nın formu, orta alanda sıkıntı yaşayan Okan Buruk ve ekibinin elini rahatlatacak gibi görünüyor.

TORREİRA'NIN İLK ALTERNATİFİ

Skorer'in haberine göre, 10 numaradan ilk önce 8 numaraya evrilen, daha sonra da Okan Buruk tarafından 6 numarada değerlendirilen Baran’ın bundan sonra Torreira’nin ilk alternatifi olacağı öğrenildi. Buruk’un, sezon içinde yaşanabilecek bir sorun halinde gözünü kırpmadan genç futbolcuya şans vermeyi planladığı bildirildi.

Baran Aksaka’nın 2025 senesine kadar sarı-kırmızılı kulüple kontratı bulunuyor. Başarılı futbolcu, Türkiye Kupası’nda da bu sezon 16 dakika şans bulabildi.







