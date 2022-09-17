Galatasaray 'da kırmızı kart cezası biten Abdülkerim'in eski takımına karşı ilk 11'de oynaması beklenirken, Aslan'ın hocası Okan Buruk geçen hafta kazanan kadroyu bozmadı ve tercihini 19 yaşındaki stoperi Emin Bayram'dan yana kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor karşısında kadroda sürpriz bir tercihe imza attı. Kırmızı kart cezası biten Abdülkerim Bardakçı'nın, savunmanın göbeğinde eski takımı Konyaspor'a karşı ilk 11'de oynaması bekleniyordu. Ancak Okan hoca, geçen hafta Kasımpaşa deplasmanında kazanan kadroyu değiştirmemeyi tercih etti. Böylece Nelsson'un partneri olarak yine 19 yaşındaki Emin Bayram görev yaptı. Genç savunmacı, özellikle Muhammet Demir karşısında fiziksel açıdan çok zorlandı. Buna karşın Emin'in adrese teslim uzun pasları tam not aldı.

Buruk: Çok zorlandık

Okan Buruk, kadro tercihiyle ilgili olarak şunları söyledi: "Geçen hafta genel olarak iyi bir maç geçirdik. Bu sebeple aynı kadroyla devam etmek istedik. Yedek kulübemiz de çok güçlü. 21 kişilik kadroyu yaparken de zorlandık. Antrenmanlarda maç yaparken bile zorlanıyoruz. Ancak mutluyuz, elimizde iyi bir kadro var."



