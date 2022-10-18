Galatasaray için Süper Lig ’de 9 maç geride kalırken geniş bir kadroya sahip olan teknik direktör Okan Buruk, ne ideal 11’ini ne de oyun şablonunu bulabildi. Takımın özellikle orta saha hattı ve 1. golcüsü kim, 9. hafta geride kalırken netleşemedi. Buruk bu bölgede 3 farklı santrforuna görev verdi fakat as golcüsünü hâlâ bulamadı.









GOLCÜ KİM BELLİ DEĞİL

İlk 4 haftada 11’de şans verilen Haris Seferovic devre dışı kaldı. 37 yaşındaki Bafetimbi Gomis, attığı gollerle 11’e sonradan monte edilse de fizik gücü eksikliği nedeniyle kenara alındı. Özel hayatı ile fırtınalı günler yaşayan Mauro İcardi, Kayseri deplasmanında varlık gösteremedi. İcardi’nin yarattığı hayal kırıklığı ile dokuzuncu haftayı geride bırakan “Galatasaray’ın birinci golcüsü kim?” halen yanıt bulunamadı. Galatasaray’ın bir türlü istediği verimi alamayıp ideal üçlüsünü bulamadığı bölge ise orta saha hattı. 4 hafta üst üste Sergio Oliveira-Torreira ve Mertens ile oynayan Okan Buruk, Adana ve Kayseri deplasmanında bu bölgede de değişime gitti. Mertens’in halen skora katkı yapamaması, Mata’nın Kayseri deplasmanında etkisiz kalması, Oliviera’nın ise oynadığı maçlarda defansif aksiyonlarda zayıf kalması ile Okan Buruk henüz orta saha kurgusunu da oluşturamadı.





YİNE DEĞİŞİM OLACAK

Mata ve Mertens’in aynı anda 11’de olmasının orta sahadaki direnç gücünü düşürdüğü görüşünde olan Okan Buruk’un Alanyaspor maçında oynayacak olan Galatasaray’da Okan Buruk’un orta saha hattında yine değişikliğe gitmesine kesin gözle bakılıyor.

(Hürriyet)