Süper Lig 'de yıldızlarla dolu kadrosuyla sezona başlayan ve ligde 2. sırada yer alan Galatasaray 'da teknik direktör Okan Buruk'un etkisi gözle görülür derecede dikkat çekiyor. Sarı kırmızılı takımda, yıldızlar olduğu kadar genç isimler de adından oldukça söz ettiriyor.

Özellikle Dünya Kupası arasında takıma dahil olan gençler, hem antrenmanda hem de hazırlık karşılaşmalarında göz doldurdu.

OKAN BURUK'UN GÖZÜ ÜSTLERİNDE

Sarı kırmızılı takımın hocası, Antalya kafilesine de dahil ettiği gençlerin üzerine düşüyor. İdmanlarda sürekli uyarılarda bulunan genç teknik adamın dışında takımın tecrübeli isimleri de oyunculara önemli katkılarda bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde Victor Nelsson, düzenlediği basın toplantısında genç isimlerden övgü ile bahsetti ve onlara yardımcı olmak için elinden geldiklerini yaptıklarını söyledi. Nelsson, "Takımda gerçekten yetenekli futbolcular var. Mete, Emin bunlardan bazıları. Bazen dil engeli olabiliyor ama onlarla konuşuyoruz. Gelip bize soruyorlar. Kendilerini geliştirmeye açık oyuncular. Ben de elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum." sözlerini sarf etmişti.

Milliyet'te yer alan haberde; Galatasaray'ın Antalya kampında, altyapıdan tam 15 futbolcu yer alırken, Teknik Direktör Okan Buruk, kendisinin de yetiştiği Galatasaray Akademisi'nin gururunu yaşıyor. Gençlerden gerekirse bir 11 çıkarabileceğini de söyleyen başarılı teknik adamın elindeki hazine şöyle:

JANKAT YILMAZ (Kaleci-18): Genç yaşına rağmen Muslera ve Okan'ın ardında üçüncü kaleci olarak görev yapıyor. A takımdaki performansı beğenildi. U21 Milli Takımı'na da davet edildi.

ATAKAN ORDU (Kaleci-17): U19 Milli Takımı kalesini de koruyan genç file bekçisi adım adım ilerliyor.

ENES EMRE BÜYÜK (Kaleci-16): Genç yaşına rağmen A takımla birlikte Antalya kampına katıldı. Gelişim Ligi'nde U17'nin kalesini koruyor.

ALİ TURAP BÜLBÜL (Sağ bek-17): U15'ten başlayarak çeşitli yaş gruplarında milli oldu. Ali de gelecek vaat eden isimlerin başında gösteriliyor.

EMİN BAYRAM (Stoper-19): Fatih Terim'in A takıma yükselttiği isimlerden... Boluspor'da kiralık oynadıktan sonra yuvaya döndü. Bu sezon A takımda 3 maçta ilk 11'de sahaya çıktı.

ALİ YEŞİLYURT (Stoper-17): Sol ayaklı stoper olması onu farklı kılıyor. U19'da 7 maça çıkıp 1 de gol attı.

METEHAN BALTACI (Stoper-20): Geçen sezon İskenderunspor'da kiralık oynadı. O da A takımda yer alıyor.

BARAN AKSAKA (Ön libero-19): Antalya kampını en verimli kullanan isim... Annesinden dolayı Bulgar vatandaşlığı bulunduğu, bu nedenle alt yaş gruplarına davet alabileceği konuşuluyor. 7 maçta 4 gol, 2 asiste ulaştı.

EFE AKMAN (Ön libero-16): Kaleci Enes ile birlikte A takıma katılan en genç isimlerden... Ağabeyi Hamza gibi o da Galatasaray'ın geleceği olarak görülüyor. U19'a kadar yükseldi.

HAMZA AKMAN (Orta saha-18): Sakat olmasına rağmen Antalya kampına çağrıldı. A takımla birlikte antrenmanlarda yer alıyor. Bu sezon UEFA Gençler Ligi'nde 3 maçta, 2 gol, 1 asist yaptı.

YUNUS AKGÜN (Sağ kanat-22): Kiralık gittiği Adana Demirspor'da rüştünü ispat etti. Galatasaray altyapısından yetişen en yetenekli isimler arasında gösteriliyor. Gerektiğinde sol kanat ve forvet arkası da oynayabiliyor.

CANER DOĞAN (Sağ kanat-18): 9 maçta 3 asist yaparak kendini gösterdi. Yeteneğinden dolayı A takıma davet edildi.

BEKNAZ ALMAZBEKOV (Sol kanat-17): Kırgız futbolcu, Galatasaray alt yapısında kendini en fazla gösteren isimlerin başında... U19 Elit Ligi'nde 4 maçta 4 golü, 2 asisti var.

EMİRHAN KAYAR (Forvet arkası-17): Galatasaray'ın 10 numara adaylarından... Sezon başındaki Rezerv Lig'de 3 maça çıktı, 1 gol attı, 1 de asist yaptı.

BARAN DEMİROĞLU (Santrfor-17): A takımda ağabeyleri arasında hiç sırıtmadı. U19'da golcülüğünü gösterdi, 7 maçta 8 gol atıp, 1 asist ile kendini belli etti.