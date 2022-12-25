Galatasaray , Süper Lig'in 15. haftasında sahasında konuk ettiği İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti, Fenerbahçe 'nin kaybettiği haftada fırsatı kaçırmadı. Sarı Kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 15 ve 37. dakikalarda Bafetimbi Gomis kaydederken, İstanbulspor'un tek sayısı 82. dakikada Mehmet Yeşil'den geldi. Bu sonuçla puanını 30'a yükselten Okan Buruk'lu Cim Bom, Süper Lig'in yeni lideri oldu.

Gomis gol sayını 8'e çıkardı

Mücadelenin 15. dakikasında sağ taraftan Dires Mertens’in kullandığı kornerde ceza sahası içinde Gomis kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 38. dakikada sahneye bir kez daha çıkan deneyimli futbolcu, sol taraftan yine Mertens’in kullandığı kornerde arka direkte Fredrik Midtsjö’nün içeriye çevirdiği topu kafa ile boş ağlara gönderdi.

37 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki gol sayısını da 8’e çıkardı. Fransız futbolcu bu gollerin 6’sını Spor Toto Süper Lig'de, 2'sini de Türkiye Kupası'nda kaydetti. Karşılaşmaya 11’de başlayan Bafetimbi Gomis, 75. dakikada yerini Juan Mata'ya bıraktı.









662 gün sonra liderlik koltuğunda

Haftaya 29 puan ile lider başlayan Fenerbahçe’nin deplasmanda Trabzonspor’a yenilmesiyle Cimbom liderlik koltuğuna oturdu. Galatasaray en son 2020-2021 sezonun 28. haftasını liderlik olarak tamamlamıştı. 3 Mart 2021 tarihinde deplasmanda MKE Ankaragücü’ne 2-1 yenilen sarı-kırmızılılar, haftayı averajla Beşiktaş ’ın üzerine ilk sırada bitirmişti. İstanbulspor maçından galip ayrılan Galatasaray, 662 gün sonra liderliğe yükseldi.

6 maçlık galibiyet serisi

Sarı Kırmızılılar, İstanbulspor maçıyla galibiyet serisine de devam etti. Aslan bu maçla birlikte 4’ü Spor Toto Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere seriyi 6’ya çıkardı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve İstanbulspor’u, Türkiye Kupası'nda da Ofspor ve Ankara Keçiörengücü'nü mağlup etti.

40 bin 935 taraftar izledi

Bu sezon iç saha maçlarında takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaraylı taraftar bu mücadelede de tribünleri doldurdu. Nef Stadyumu’nda oynanan maçı toplam 40 bin 935 taraftar takip etti. Sarı Kırmızılı taraftarlar karşılaşma boyunca tezahüratlarıyla takımlarına destek oldu.









Liderliği taraftarla kutladılar

Maçın ardından futbolcular ve teknik ekip galibiyeti ve gelen liderliği taraftarların yanına giderek kutladı. Karşılaşmada iki gol atarak galibiyeti getiren Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis taraftarlara 3'lü çektirdi.

Kazımcan Karataş ve Fredrik Midtsjö sakatlandı

Galatasaray sahasında İstanbulspor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılılarda Kazımcan Karataş ile Fredrik Midtsjö sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Müsabakaya 11’de başlayan Kazımcan, yerini Hollandalı futbolcu Patrick van Aanholt’a bıraktı. Maçta 11’de görev alan Midtsjö yerine de 74. dakikada Berkan Kutlu girdi. Kazımcan sağlık ekiplerinin yardımlarıyla soyunma odasına gitti.

Lucas Torreira, Sivas deplasmanında yok

Galatasaray'ın evinde oynadığı İstanbulspor maçın öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyordu. Sarı Kırmızılılar'da Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira, Sacha Boey ve Lucas Torreira ceza sınırında bulunan isimlerdi. Mücadelenin 89. dakikasında oyundan çıkarken sarı kart gören Torreira, 16. haftada deplasmanda oynanacak Sivasspor maçında cezalı duruma düştü.









Okan Buruk'un tepkisini çekti

Yavaş hareketleri ve sahayı hakemin istediği yerden terk etmediği için sarı kart gören Torreira, kenara gelmesinin ardından Okan Buruk'un tepkisini çekti. Bir hayli kızgın olduğu gözlenen Buruk, öğrencisine kartın sebebini sorarken ikili arasında kısa süreli bir diyalog gerçekleşti. Torreira, 29 Aralık Perşembe günü Sivasspor ile oynanacak karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.