Galatasaray , Süper Lig 'in 11. haftasında oynanan Alanyaspor maçında ilk yarıda Mertens ve Icardi'nin golleriyle öne geçmiş ancak skoru koruyamayarak son dakikada yediği golle sahadan 2-2 eşitlikle ayrılmıştı. Aslan'ın patronu Karagümrük maçı öncesinde yıldız futbolcu için flaş bir karar aldı işte detaylar...

Dursun Özbek ve Erden Timur'dan ortak açıklama

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, bu şekilde giderse bu ligin bitmeyeceğini söyledi. 5 yıldır herkesin bağırdığını ancak hiçbir şeyin değişmediğini dile getiren Timur, bir şeylerin değişmesi için daha radikal şeylerin gerektiğini ve kendilerinin bu adımları atmaya hazır olduklarını belirtti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise, 'Böyle bir hakem tavrını bekliyorduk. Çünkü iki haftadan beri, Türk futbolundaki adaletin tecelli etmesi için her türlü kapıyı çaldık. Bizim çıkışımız, bizim söylemlerimiz sadece Galatasaray için değil. Tüm başkanlarla, herkesle konuşuyoruz. Herkesle mutabakatımız var. Evet, Türk futbolunda adaletin eksikliğini herkes hissediyor. Adaletin eksikliği Türk futboluna zarar veriyor' demişti.

VAR' konuşmaları ortaya çıktı

Sarı kırmızılı camianın isyan ettiği söz konusu pozisyonla ilgili VAR hakemi Koray Gençerler'in, Ali Palabıyık'ı çağırıp "Hocam gel, istersen bir izle" dediği öğrenildi. Palabıyık'ın ise "Ben göreceğimi gördüm. Bana ne sunacaksın" cevabını verip VAR'ın izleme tavsiyesini geri çevirdiği belirtildi. Fanatik yazarı Deniz Çoban, "Sacha Boey’in kırmızı kartında, VAR’ın hakemi çağırdığı ama hakemin dikkate almadığı iddiası doğru değil. Herhangi bir çağrı olmamış." dedi.

3 isim PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray'da Erden Timur ve Okan Buruk sportmenliğe aykırı hareket, Abdülkerim Bardakcı ise kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Kerem kızağa çekiliyor

Alanya maçındaki korner pozisyonunda çalım atmak isterken topu kaptıran ve dönüşte beraberlik golüne sebep olan Kerem'e çok sinirlenen Okan hoca, genç yeteneği Karagümrük karşısında kızağa çekmeye hazırlanıyor.

Okan Buruk çileden çıktı

Sarı-Kırmızılı formayla bu sezon beklentilerin çok altında kalan ve bir süredir yeni sözleşme talebiyle gündeme gelen Kerem Aktürkoğlu, bu kez hocası Okan Buruk'u çileden çıkardı. Alanyaspor maçının son dakikalarında kazanılan korner atışında pas vermek yerine rakibini çalımlamaya kalkınca topu kaptıran Kerem'in pozisyonu, Galatasaray'ın kalesindeki beraberlik golüyle sonuçlanınca, Okan hoca kulübede çılgına dönmüştü. Maçtan sonraki basın toplantısında da tepkisini açıkça dile getiren ve "Ne yazık ki zeki değiliz" diyen Buruk, Kerem'i cuma günkü Karagümrük karşılaşmasında kulübeye çekmeyi planlıyor.

Cezanın bitmesini bekliyor

Okan hocanın son idmanda da Kerem'le bir görüşme yaparak, daha konsantre ve daha dikkatli olmasını istediği öğrenildi. Genç oyuncunun kaptırdığı top nedeniyle üzgün olduğunu hocasına ilettiği de gelen haberler arasında. Sol kanatta Rashica ile yola devam etmek isteyen Okan Buruk'un, Abdülkerim ile Kazımcan takıma döndükten sonra tercihini bu yönde güncelleyeceği ifade ediliyor.



