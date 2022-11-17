27 puanla Fenerbahçe 'nin 2 puan gerisinde olan Galatasaray zirve yarışına yeniden ortak oldu. Sezon başında gol yollarında sıkıntılar yaşana sarı-kırmızılı takım son 3 maçında 11 gol atarken kalesinde sadece 1 gol gördü.

Yaz transfer sezonunda Mertens, Icardi, Oliveira, Torreira ve Mata gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katan Galatasaray, bir dönem Barcelona'da forma giyen Yusuf Demir'i de transfer etmişti.





Avusturya Milli Takımı'nda forma giyen Türk asıllı oyuncu bir ara yerli statüsü konusunda tartışmaların kaynağı oldu. Yabancı kuralı ve yaşadığı sakatlık sebebiyle kadroya giremeyen genç yetenek için Okan Buruk kararını verdi.

ARAYA MORALLİ GİRİYOR

Süper Lig'de son 3 maçını kazanan ve zorlu Başakşehir maçını 7-0'lık gibi bir tarihi skorla geçen Galatasaray, Dünya Kupası arasına moralli girdi.

YILDIZLAR PARLIYOR

Üst düzey oyuncuları kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar, bunun meyvesini de toplamaya başladı. Yeni transferlerden Arjantinli süperstar Icardi golleriyle taraftarı mest ederken Nelsson savunmada yıldızlaştı.

OKAN BURUK'UN KOLTUĞU SAĞLAMLAŞTI

Kurulan iyi kadronun ardından Galatasaray'da oynanan futbol sezon başında eleştirilse de araya girmeden önce arka arkaya alınan 3 galibiyet Teknik Direktör Okan Buruk'un üzerindeki kara bulutları dağıttı. Taraftar ve camia Buruk'a destek verirken yönetim de takımın gidişatından oldukça memnun.

AVUSTURYA'YI SEÇTİĞİ İÇİN YABANCI SAYILIYOR

Cimbom'un teknik patronu Okan Buruk, Dünya Kupası arasında Yusuf Demir'le özel olarak ilgilenecek ve 2003 doğumlu yıldız adayını ilk 11'de oynayacak seviyeye yükseltecek. İcardi ve Rashica gibi isimleri zamanla takımın bankosu haline getiren Buruk, Kazımcan ve Emre Taşdemir'i de kazandı.

Teknik heyetin lige verilen aradaki mesaisi 19 yaşındaki yıldıza olacak. Yönetim cephesinde, genç hücum oyuncusuna yeni transfer gözüyle bakılıyor. Milli takım tercihini Avusturya'dan yana kullanan Yusuf, Süper Lig'de yerli statüsünde sayılmıyor.









İDMANDA SAKATLANMIŞTI

İdmanda bir pozisyonda ayağı çime takılan ve sol üst ön adale grubunda ağrı hisseden Yusuf Demir'in yapılan tetkikleri sonucunda, ilgili kas grubunda aşırı gerilmeye bağlı zorlanma tespit edildiği bildirildi. Genç oyuncunun tedavisine başlandığı ifade edildi.

YUSUF DEMİR İÇİN KARAR VERİLDİ

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray tarafından transferin son günü 6 milyon Euro bonservis karşılığında Rapid Wien'den 4 yıllığına transfer edilen Yusuf Demir için işler yolunda gitmedi. Önce +3 yerli kuralına takılan Yusuf, sonrasında yaşadığı sakatlıkla forma rekabetinde geri düştü. Galatasaray'da çok oynama şansı bulamayan 19 yaşındaki yeteneği, birçok Avrupa kulübü kiralamak istiyor. Ancak sarı-kırmızılı kulüp, genç futbolcudan Demir'den ümidini henüz kesmedi.





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