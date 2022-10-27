Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-2'lik Alanyaspor maçında hakem Ali Palabıyık'ın olay yaratan kararları karşısında büyük şok yaşayan oyuncularını mental açıdan toparlamaya çalışıyor. Taktik provayı bu akşam yapılacak idmana bırakan başarılı teknik adam, rutin idmanlara ek olarak hem toplu hem de bire bir görüşmelerle oyuncular üzerindeki gerilimi ve endişeyi ortadan kaldırmak istiyor.

"İhtiyacımız olan şey 3 puan"

Dünkü antrenman sırasında da öğrencilerine seslenen Buruk, Karagümrük maçının önemine vurgu yaparken, "Yaşanan tüm sıkıntıları geride bırakıp önümüze bakmalıyız. Galatasaray mücadeleden asla vazgeçmez. Kaybettiğimiz hiçbir şey yok, daha yolun başındayız. İhtiyacımız olan şey 3 puan. Bir galibiyet bile sıkıntıları, sorunları, her şeyi çözmeye yeter" diye konuştu.

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Oyuncular toparlanıyor

Alanya maçının ardından soyunma odasında isyanlarını dile getiren ve "Biz ne yaparsak yapalım, bize maç kazandırmayacaklar gibi görünüyor" diyen oyuncular da Buruk'un telkinleriyle yavaş yavaş toparlanıyor. Dünkü antrenmanın hayli yüksek tempoda geçtiği, oyuncu grubunun keyfinin ise yerinde olduğu öğrenildi.

Başkan Florya yolcusu

Yönetimden de teknik ekibe tam destek var. TFF'nin Riva'daki VAR odalarını açtığı kulüp başkanları, hocalar ve temsilcilerin ziyaretine katılmayan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bunun yerine Florya Metin Oktay Tesisleri'ne Erden Timur ile giderek Okan hoca ve ekibiyle bir araya gelecek. Başkan burada hem teknik heyete hem de futbolculara moral vermek, "Yanınızdayız" mesajını bizzat iletmek istiyor.

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