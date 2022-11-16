2022-2023 sezonunun yaz transfer döneminde birçok yıldızı kadrosuna katan Galatasaray , devre arası için çalışmalarını ince eleyip sık dokuyor. Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, maçtan 7-0 gibi farklı bir skorla ayrıldı ve taraftarlarını mest etti.

Bu galibiyetle birlikte üst üste 3. maçını da kazanan Cimbom, lider Fenerbahçe 'nin kaybettiği haftada puan farkını da 2'ye indirerek 2022 Dünya Kupası arasına moralli bir şekilde girdi. Tüm çalışmalarını şampiyonluğa yönelik yapan Aslan, transferde ise işi sıkı tutuyor.

TRANSFER TEMASLARI ERKEN BAŞLADI

Hem iç hem de dış transferde kritik hamleler gerçekleştirecek olan Sarı-Kırmızılılar'da teknik ekip ve yönetim tam bir uyum içerisinde çalışıyor. Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen 1.5 aylık arayı da fırsat bilen Galatasaray cephesi, ara transfer dönemine hazırlıklı girmek için temasları erken başlattı.

YUNUS GİDİYOR CENGİZ GELİYOR

Satılması düşünülen Yunus Akgün'ün yerine alınması planlanan oyuncu aynı zamanda A Milli Takım'ın da yıldızlarından olan Cengiz Ünder. Kulübü Marsilya'da ciddi sorunlar yaşayan ve artık düzenli oynayacağı bir takıma gitmek isteyen 25 yaşındaki kanat oyuncusu, Galatasaray'ın ilgisine karşı oldukça sıcak. Sarı-Kırmızılılar'ın hedefi, genç yıldızı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralayabilmek.





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HALİL AKBUNAR TELEFON BEKLİYOR

Sarı Kırmızılı kulübün ara transferde kadrosuna katmaya hazırlandığı bir diğer kanat oyuncusu Halil Akbunar ise her konuda Galatasaray'la anlaşmaya varmış durumda. Tecrübeli futbolcu, imza için artık Galatasaray'dan gelecek telefonu bekliyor.

İLK YOLCU VAN AANHOLT!

Aspor'un haberine göre; teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılılara geldiği günden bu yana istikrarlı bir performans sergileyemeyen Patrick Van Aanholt'la devam edilmemesini istedi. Deneyimli çalıştırıcı bu bölgede Emre Taşdemir ve Kazımcan Karataş'ı tercih etti. Yabancı bir oyuncu süre aldığında ise bu isim Leo Dubois oldu.

Bu bölgede yabancı sınırından dolayı yerli isimlere forma şansı veren Okan Buruk'un, aynı zamanda yüksek maliyeti nedeniyle Hollandalı sol bekle yollarını ayırmayı planladığı belirtildi.

2021 yazında bonservissiz bir şekilde G.Saray'a imza atan Van Aanholt, sarı-kırmızılılarda en son Süper Lig maçına 16 Eylül'de oynanan Konyaspor maçında çıktı. 32 yaşındaki sol bek, daha sonra Kastamonuspor ve Ofspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçlarında tercih edildi.





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SEFEROVIC'E DE YOL GÖZÜKTÜ

Galatasaray'ın forvet bölgesi için Benfica'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı Haris Seferovic, sarı-kırmızılılarda ligde skor katkısında bulunamadı. 1 milyon Euro'ya kiralanan ve 2.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunan İsviçreli santrfor, son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Ofspor maçında formayı terletmişti.







