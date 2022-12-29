Galatasaray , Süper Lig ’in 16. haftasında Sivasspor ’a konuk oldu, Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi 2-1 kazandı. Ligdeki kazanma serisini 5 maça çıkaran Sarı Kırmızılılar, sahibi olduğu liderlik koltuğunu 33 puana yükselerek geri aldı. Galatasaray'ın golleri 27. dakikada Dries Mertens ve 90+5. dakikada Barış Alper Yılmaz'dan geldi. Sivasspor'un tek sayısını ise 80 dakikada Erdoğan Yeşilyurt kaydetti.





"1-0'DAN SONRA NET POZİSYON VERMEDİK"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Böyle bir sahada iki takım için de oyun planından bahsedemeyiz. Resmen tarlada oynadık. Oyunun belli bölümlerinde pas yapmaya çalıştık. Sahanın pas yapılabilecek kısımlarında ilk yarı girdiğimiz pozisyonlar vardı. Gomis’in pozisyonu gol olsa ilk yarıda 2-0 ile rahatlayabilirdik. Net bir pozisyondu. İkinci yarıda rakibimiz uzun ve ikinci toplarla geldi. Yatabare gibi bir oyuncularının olması çok büyük bir avantajdı. 1-0’dan sonra çok net pozisyon vermedik." dedi ve ekledi:

"OFSAYT OLDUĞU SÖYLENDİ”

“İlk sayılmayan golde korktuk. Hakemin ofsayt kararı verdiğini düşünüyoruz. Böyle bir bilgi bize geldi. Pozisyon öncesinde yerde yatan oyuncumuz varken hakemin oyunu durdurmaması da enteresandı. Sergio’nun oyunu durdurmak için kart görüp cezalı duruma düşmesi de enteresandı. Daha sonra pozisyonu net seyredemedim ama ofsayt olduğu söylendi. Son dakikada yine VAR’a gidildi. Ofsayt nedeniyle penaltı pozisyonu değerlendirmedi. Oyun içinde gelgitler ve sonunda gelen bir galibiyet… Bu kadar çok mücadele edip kazanmakla haklı bir sevinç yaşıyoruz.”

"OYUNCULARIMA GÜVENİYORUM"

"Zor bir zemindi. Sakatlık yaşamadığımız için mutluyuz. Maç sonu taraftarımızla galibiyetimizi kutladık. Yeni yıla lider giriyoruz. Hedefimiz bunu inşallah devam ettirmek .Ankaragücü maçında cezalılarımız var. Tam takım olarak toparlanamadan gidiyoruz. Tüm oyuncularıma güveniyorum. Onlarla birlikte şampiyonluk yolunda yürümek istiyoruz."

"ICARDI’Yİ EN HAZIR ŞEKİLDE SAHAYA SÜRMEK İSTİYORUZ"

“Testleri yapılacak. Dört haftalık süre oldu. Onu en hazır şekilde sahaya sürmek istiyoruz. Sakatlığının tekrarlamasını istemiyoruz. Şu an net bir şey söyleyemem. Önümüzde 6 gün var. Takip ederek oyuncumuzla ilgili net kararı vereceğiz.”







