Okan Buruk'tan sert tepki: Yaşar Kemal Uğurlu'yu tebrik etmiyorum
Süper Kupa'yı Trabzonspor'a kaybeden Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk 90 dakikayı değerlendirdi. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki gösteren Buruk, " Trabzonspor'u tebrik ediyorum ama hakemi etmiyorum" dedi.
Maç sonu uzun bir açıklama yapmayan ve kısa konuşan Okan Buruk şu ifadeleri kullandı:
Trabzonspor bizden iyi oynadı. Onları tebrik ediyorum. 2. gol hakemin hatasıydı. Ligde de olduğu gibi hem rakiple hem hakemle mücadele ediyoruz. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'yu tebrik etmiyorum.