Maç sonu uzun bir açıklama yapmayan ve kısa konuşan Okan Buruk şu ifadeleri kullandı:

Trabzonspor bizden iyi oynadı. Onları tebrik ediyorum. 2. gol hakemin hatasıydı. Ligde de olduğu gibi hem rakiple hem hakemle mücadele ediyoruz. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'yu tebrik etmiyorum.





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