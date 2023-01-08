Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe 'yi deplasmanda 3-0 deviren lider Galatasaray , en yakın takipçisiyle arasındaki puan farkını 4'e çıkarttı. Cimbom, derbi zaferiyle birlikte 7’si lig, 2’si de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere üst üste 9. galibiyetini elde etti. Aslan bu süreçte ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş , Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe’yi, Türkiye Kupası'nda da Ofspor ve Ankara Keçiörengücü'nü yendi.

Mauro Icardi golle döndü

Galatasaray’da Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, sakatlığının ardından ilk kez derbide görev aldı. 29 yaşındaki futbolcu, FIFA Dünya Kupası arasında 30 Kasım’daki antrenmanda sakatlanmıştı. Tedavi sürecin ardından geçtiğimiz hafta takımlara çalışmalara başlayan Arjantinli futbolcu ilk kez Fenerbahçe derbisinin 21 kişilik kadrosuna alındı. Mauro Icardi, maçın 76. dakikasında Barış Alper Yılmaz’ın yerine oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın 90+10. dakikasında topu kapan Mauro Icardi ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Yıldız futbolu böylece bu sezonki 5. golünü kaydetti. Arjantinli futbolcu Beşiktaş derbisinde de fileleri havalandırmıştı.

'Icardi, müthiş bir hikaye yazdı'

Kadıköy'den muhteşem bir zaferle dönen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulundu. Icardi'nin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Buruk, "Dünya Kupası öncesi ağzımızda müthiş bir tat bırakmıştı. Sonra sakatlandı. Bu maçı hedeflemiştik hep. Baştan başlamak istiyordu. 90 dakika görebilecek durumda değildi. Oyunun devamında düşündük. Oyunun hikayesi Icardi'ye uydu. 1 gol ve 1 asistle müthiş bir hikaye yazdı. Onun kalitesi bizi mutlu ediyor. Bazı oyuncular takıma değil lige ait olur. Icardi gibi birinin ligde olması Türk futbolu için de önemli." dedi.

Oyuncularının mutlu olduğunu ve tüm enerjilerini verdiğini vurgulayan Buruk, "İşimizi seviyoruz, Galatasaray'ı seviyoruz. Oyuncularımız burada mutlular, insani olarak da çok kaliteliler. Takım olma yolunda çok iyi bir şekilde ilerliyoruz. İnanıyorum ki, bu inşallah bizi şampiyonluğa götürecek." dedi.







