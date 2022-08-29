Süper Lig’in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadele başladığı gibi 0-0 sona ererken maçın ardından Sarı-Kırmızılı ekibin Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendirerek konuşmasına başlayan teknik adam, "Kaçırılan 2 puan olarak yorumlayacağım çünkü oyunun başından sonuna kadar üstün olan taraftık. Çok net gol pozisyonlarına girdik. Böyle bir maçta yakalanabilecek en net pozisyonları yakaladık. Ancak bunları atamayınca berabere kaldık. Kaçırdığımız 2 puan için üzgünüz. Oyun bizi mutlu etti. Bundan sonraki haftalarda bu oyunu geliştirerek devam edeceğiz. Yeni oluşan bir takım için, bundan sonraki haftalarda bunun üstüne koyarak, inşallah daha çok gol pozisyonuna girerek ve daha çok gol atarak devam edeceğiz. Oyuncularıma, böyle bir havada verdikleri emek için teşekkür ederim." dedi.

"Kalecinin de hakkını vermek gerekiyor"

Trabzonspor'un kalesini koruyan genç futbolcu, Muhammet Taha Tepe'nin önemli kurtarışlar yaptığını belirten Okan Buruk, "Kalecinin de hakkını vermek gerekiyor. Bugün genç bir kaleci kaledeydi. Uğurcan oynamadı diye sevinebiliyorsunuz ama onun yerine gelen genç kaleci belki de onun yiyeceği golleri kurtarıyor. Futbolda böyle şeyler var." sözlerini dile getirdi.

"Farklı bir galibiyet lazım"

Farklı bir galibiyetin takımı kendine getireceğini söyleyen Okan Buruk, "Farklı bir galibiyet lazım. Onun takımı daha çok kendine getireceğini düşünüyorum. Rakibe çok net bir pozisyon vermedik ve bu da sevindirici tabii ki." ifadelerini kullandı.

Transfer açıklaması

Son olarak ise transferler hakkında konuşan teknik adam, en az 3 transfer yapmak istediklerini şu şekilde ifade etti: "Avrupa için son günler transferde. Gidecek oyunculara takım bulmak önemli. Sonrasında 8 Eylül'e kadar vakit var. Kadromuzu güçlü hale getirmek istiyoruz. En az 3 transfer için büyük çaba veriyoruz."

"Hakemler açısından çok mutlu değiliz"

Maçı ardından düzenlenen basın toplantısında ise Okan Buruk şu açıklamaları yaptı:

Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşmada net bir penaltılarının da verilmediğini de belirterek, “Cep telefonundan seyrettim. Bir pozisyon çok net penaltı olarak gözüküyor. 4 haftalık bölümde hakemler açısından çok mutlu değiliz. Bu mutsuzluğu belki bütün takımlar zaman zaman yaşıyor” diye konuştu.

"Boey bizle devam edecek"

Boey’in takımdan gönderilmesi ile ilgili soru üzerine, “Boey bizle devam edecek. Şu anda takımımızın en iyilerinden biri. Yeni transfer Mertens’in oyunundan memnunuz. Şu an yüzde 60 performans ile oynuyor. Yüzde 100 performans ile takıma daha çok katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.



