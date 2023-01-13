Galatasaray , Süper Lig 'in 19. haftasında sahasında Hatayspor'u ağırlıyor. Sarı-Kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.





Fenerbahçe derbisinin yarattığı olumlu havaya rağmen ciddiyetlerini koruduklarını belirten başarılı çalıştırıcı, "Fenerbahçe maçından sonra da 'Cuma günü bir maç oynayacağız, ona hazırlanmamız gerekiyor' şeklinde söylemiştim. En önemli maçımız, ilk maçımız. Hatay maçı şu anda bizim için en kritik karşılaşma. Fenerbahçe maçının olumlu etkisini elbette üzerimizde taşıyoruz ama aynı ciddiyetle devam etmemiz gerekiyor. Bugün ilk şeyimiz konsantrasyon, ciddiyet bizim için. Geçmişteki başarılarımız bize güven veriyor ama bugün, şu anda daha önemli bizim için. Kadro genişliğimiz de bizim için çok önemli. Bütün oyuncularımızı kullanmaya çalışıyoruz. Bu 11'in içerisinde de önemli oyuncular var. Taraftarımız çok motive. Bugün yine bize destek veriyorlar. Bazen maça kafa olarak ne kadar az hazırlanırsanız hazırlanın bu sahaya çıktığınızda taraftar sizi değiştirebiliyor. İyi hazırlandık. Bugün de hedefimiz kazanmak" dedi.

'Onu söylemeden edemeyeceğim'

"Dinlendireceğimiz oyuncularımız var. Önümüzdeki 24 günde 6 maçımız olacak. Bu tempo içinde tüm oyuncularımızdan yararlanacağız. Bazen değişik kadrolar sahaya sürülebilir. Kulübeden gelecek oyuncularımız var. Berkan gibi, Rashica gibi dinlendireceğimiz oyuncularımız var. Rashica'nın ufak tefek de ağrıları vardı. Sadece maça başlayan 11 değil maçın içerisindeki hamleler de önemli oluyor. Birçok oyuncumuz bu anlamda var. Gomis var bir kere ki onu söylemeden edemeyeceğim. Bu takımın burada olmasında en büyük pay sahiplerinden biri de Gomis. Ne kadar oynarsa oynasın hem skor olarak hem liderlik olarak destek veriyor. Birçok oyuncumuz bu durumda. Hepsini kullanacağız. Bu yol, şampiyonluk yolu... Oynasalar da oynamasalar da bu takımın birliği için hepsi elinden geleni yapıyorlar. Bundan sonraki maçlar için de bunu sürdüreceğiz"