Galatasaray 'da son haftalarda Mauro Icardi rüzgarı esiyor. Sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldızı, Corendon Alanyaspor maçıyla başlayan çıkışını Beşiktaş ve Başakşehir maçlarında da sürdürdü.





Alanyaspor maçında Mertens'e yaptığı asist ve attığı golle perdeyi açan Icardi; Beşiktaş derbisinde attığı gollerle zaferi getirdi. Arjantinli yıldız Başakşehir karşısında Kerem'e yaptığı asistler ve golüyle yine ön plana çıktı.

Sezona Wanda Nara ile yaşadığı çalkantılı ilişkisiyle giriş yapan Arjantinli yıldızın Okan Buruk ile arasında geçen diyalog ise yıldız futbolcuyu kendine getirdi. İşte ayrıntılar...





BURUK'TAN İTİRAF: KÖTÜ OLDU

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2022 Dünya Kupası için verilen 45 günlük araya üzüldü. 7-0’lık tarihi Başakşehir maçı sonrası Milliyet’e konuşan Buruk, tam çıkış yakalamışken gelen bu arayı değerlendirdi.

Başarılı çalıştırıcı, “Kötü oldu tabii.. Sonuçta futbolumuzda gözle görülür bir yükseliş vardı. Ritmimizi yakalamaya başlamıştık. Şimdi uzun bir ara var” dedi. Başakşehir maçında en fazla Kerem’in ikinci golünü beğendiğini söyleyen Okan Buruk, “Icardi’nin topuk pası ve golün hazırlanışı mükemmeldi. Kerem de çok iyi vurdu” dedi.

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‘ANORMAL BİR FİKSTÜRDÜ’

Şimdiye kadar maçları ağırlıklı olarak deplasmanlarda oynadıklarının altını çizen sarı-kırmızılı çalıştırıcı, “Bu anormal fikstüre rağmen yine iyi toparladık. Elbette maçlar oynanmadan kazanılmıyor ama stadımızda taraftarımızla bütünleştiğimizde her maçı rahat kazanabiliriz” diye konuştu.





45 günlük arayı nasıl değerlendireceklerini de paylaşan Galatasaray’ın teknik patronu, “Tabii biz teknik ekip olarak oyuncular kadar izin yapmayacağız. Florya’da toplanıp iki hafta geçireceğiz. Daha sonra Antalya’da çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

VAN AANHOLT VE SEFEROVIC'E VEDA EDİLECEK

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen futbolcular belli olmaya başladı. Yabancı kontenjanında yer açmak isteyen sarı kırmızılılar, as takımda şans bulamayan isimlerle vedalaşmayı planlıyor.

TRT Spor'da yer alan habere göre Galatasaray'ın, ara transfer döneminde ilk olarak Haris Seferovic ile yollarını ayırması bekleniyor. Sezon başında Benfica'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan İsviçreli futbolcu, Galatasaray'ın forvet hattında üçüncü tercih konumunda bulunuyor.





Ligin ilk dört haftasında 11'de yer alan Seferovic, sonrasında as takımda yer bulamadı. Sarı kırmızılı formayla sekiz lig maçında 378 dakika süre alan 30 yaşındaki forvet, son üç maçta forma giymedi. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı iki maçta da fileleri havalandıran Seferovic, ligde ise gol sevinci yaşayamadı.

Galatasaray'da takımdan ayrılması gündemde olan bir diğer isimse Patrick van Aanholt... Ligin ilk yedi haftasında 11'de yer alan Hollandalı futbolcu, iki asist katkısı verdi.

Son altı lig maçın dördünde kadroya alınmayan tecrübeli sol bek, yabancı sınırı nedeniyle gözden düştü.

Patrick van Aanholt'un da takımdan ayrılmaya sıcak baktığı gelen haberler arasında... Teknik direktör Okan Buruk'un, ara transfer dönemine kadar savunmanın solunda Emre Taşdemir ve Kazımcan Karataş'tan yararlanması bekleniyor.





İŞTE OKAN BURUK VE ICARDI ARASINDAKİ DİYALOG

Beşiktaş derbisinden sonra, Başakşehir maçında da performansıyla beğeni toplayan Mauro Icardi’yi kazandıran diyalog ortaya çıktı. Wanda Nara ile problem yaşadığı süreçte, Teknik Direktör Okan Buruk’un yanına giden Arjantinli oyuncu, “Bazı problemlerim var. Sizden izin istiyorum” dedi.

Buruk’un, kendisinden izin isteyen öğrencisine, “Git kafanı dinle ve ailevi sorunlarını çöz. Sen bir gün istiyorsun. Ben sana 2 gün izin veriyorum” dedi.

KENDİSİN TAKIMA VERDİ

Arjantinli futbolcunun Adana Demirspor maçındaki yokluğu da kamuoyuna sakatlık olarak yansıtıldı ve sorunlar halledildi. Bu durumun Icardi’deki büyük değişimin nedeni olduğu belirtildi.

Hocasından yakınlık gören yıldız futbolcu, kendisini takıma daha çok vermeye başladı. Icardi’nin, derbiden sonra Okan Hoca’nın oğlu Ali Yiğit’i tribünlere götürmesi, son karşılaşmada da gol atmak yerine Kerem’e pas vermesi bu olumlu değişimin sonucuydu. (Skorer)