Galatasaray 'ın sezon başında Paris Saint Germain'den kiralık olarak renklerine kattığı Mauro Icardi, adale sakatlığı nedeniyle Adana Demirspor maçı kadrosunda yer almamış ve sürpriz biçimde Arjantin'e gitmişti. Özel hayatında Wanda Nara ile yaşadığı problemlerin ardından yıldız oyuncuyla ilgili ortaya atılan iddialar, kafaları karıştırmıştı.

SADECE 28 DAKİKA FORMA GİYDİ

Arjantinli forvet, sarı-kırmızılı formayla sadece 28 dakika görev yaptı. Galatasaray'ın 2-1 kazandığı Konyaspor maçında 62. dakikada Gomis’in yerine oyuna dahil olan ve olumlu bir performans sergileyen Icardi, Florya’da geçtiğimiz cuma günü basına kapalı yapılan son taktik çalışmada arka adalesinde ağrı hissetti. Buruk riske etmek istemediği Icardi ile konuşarak kadroya dahil etmedi.









BURUK: ÖNÜMÜZDEKİ MAÇTA BİZLE BİRLİKTE OLACAK

Teknik direktör Okan Buruk, Mauro Icardi konusunda resmi açıklama yapan ilk isim oldu. Tecrübeli teknik adam, Adana Demirspor müsabakası sonrası basın mensuplarına verdiği demeçte, "Sadece saha içi değil, özel hayatında da çok iyi olmayan bir haftası vardı onun için. Devamında ağrısı da devam edince bu maç için kadroya almadık. Önümüzdeki maçta bizle birlikte olacaktır" dedi.

TÜM İDDİALAR YANITINI BULDU

Galatasaray, Süper Lig ’in 10. haftasında Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı. Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, geniş alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.









ICARDI KAYSERİSPOR MAÇINDA İLK 11'DE

Milliyet'in haberine göre; Arjantin’e giden 29 yaşındaki forvet için birçok iddia ortaya atılmıştı. Türkiye’ye dönmeyeceği, futbolu bırakacağı iddiaları bunların en çarpıcı olanlarıydı. Ancak Icardi yapılan antrenmanda yer alarak bu iddialara en net yanıtı verdi. BAY haftasından sonra Kayserispor’a konuk olacak sarı-kırmızılılarda Icardi’nin ilk 11’de yer alması bekleniyor.



