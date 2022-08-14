Süper Lig 'de ilk maçını kazanarak lige iyi bir başlangıç yapan Galatasaray , taraftarı önünde Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu ve ilk yenilgisini aldı.

Maçın ardından Okan Buruk yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Buruk'un açıklamaları şöyle;

Giresunspor'u tebrik ederim, çok iyi mücadele ettiler. Bekleyeceklerini ve sert defans yapacaklarını bekliyorduk. Hareketli bir oyun oynamamız gerekiyordu. Kötü ortalar yaptık. Topla buluşturamadık. Bireysel bir hata, takımımızın düşmesine yol açtı. Çok az ürettik. Haris'in kafası dışında pozisyon üretemedik. Galatasaray karşısında olan bir hakem vardı. Çok yanlış kararlar verdi. Bu seviyenin altında bir yönetim vardı ama Giresunspor hak etti. Onları tebrik ediyorum. Yeni oluşan bir takımız. Birçok mevkide değişiklik oldu. Nelsson, Boey, Van Aanholt ve Kerem dışında herkes yeni geldi. Eksiklerimizi düzeltmek için yeni hamleler yapabiliriz ama takımın birbirine alışması için de süre gerekiyor.