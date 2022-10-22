Ziraat Türkiye Kupası'nda Kastamonuspor'u 7-0 ile geçen Galatasaray , Süper Lig 'deki Alanyaspor mücadelesine odaklanmış durumda. Alanyaspor karşılaşması öncesi ilk taktik provayı dün yaptıran teknik direktör Okan Buruk, özellikle 11'de şans vereceği yerli oyuncular merak konusu...

DEĞİŞİKLİK YAPACAK!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçen hafta Kayseri’de kötü bir oyun sergileyip 2-1 mağlup olan kadroda önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.





İlgili Haberler Galatasaray'da Alanyaspor maçı öncesi gündem yerliler





Hürriyet'in haberine göre; Boey, Nelsson, Abdülkerim ve Kazımcan’dan oluşan savunmayı aynen muhafaza edecek olan Buruk, yarın oynanacak Alanyaspor maçında orta sahanın göbeğinde ve kanatlarda değişime gidecek. Buruk, Kayseri maçında etkisiz kalan Midtstjö’yü kulübeye çekip iki haftadır yedek bıraktığı Oliveira’yı yeniden 11’e alacak.

KEREM YOK YUNUS YA DA BARIŞ ALPER

Portekizli futbolcu, Torreira ile birlikte göbekte forma giyecek. 8+3 kuralına uygun bir kadro belirlemesi gereken Buruk’un Abdülkerim ve Kazımcan’dan sonra tercih edeceği 3. yerli oyuncu Yunus ve Barış Alper’den biri olacak. Kastamonuspor maçının yıldızı Rashica da bu hafta ilk 11’de olacak. Buruk, santrforda da yine İcardi’yi görevlendirecek.







