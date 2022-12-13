Dünya Kupası nedeniyle verilen arada Antalya'da kampa giren Galatasaray hazırlık maçında Lazio ile karşılaştı. Karşılaşmadan 2-1 yenilgi ile ayrılan Sarı-Kırmızılılar'da teknik Direktör Okan Buruk, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Buruk, takım kadrosu hakkında basın mensuplarına bilgi verirken bir de itirafta bulundu. İşte detaylar...

SON MAÇ TOULOUSE İLE

Galatasaray, 16 Aralık Cuma günü Fransa temsilcisi Toulouse ile oynayacağı müsabakayla hazırlık maçı programını tamamlayacak. Sarı-Kırmızılılar, Antalya'da daha Önce Adana Demirspor ile oynamış ve 2-2 berabere kalmıştı. Galatasaray, İstanbul'da ise İstanbulspor, Rayo Vallecano ve Villarreal ile karşılaşmıştı.

EMİN BAYRAM SAKATLANDI

Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçını Lazio ile oynayan Galatasaray'da Emin Bayram sakatlandı. Zaccagni'nin genç stopere yaptığı sert faul sonrası iki takım futbolcuları arasında tansiyon yükseldi. van Aanholt, İtalyan ekibi forması giyen oyuncunun boğazına yapışırken Emin Bayram oyuna devam edemedi. ﻿﻿﻿﻿Emin, acı içerisinde yerde kalırken iki takım oyuncuları arasında tansiyon yükseldi. Bir hayli kızgın olduğu gözlenen Sarı Kırmızılılar'ın Hollandalı sol beki Patrick van Aanholt, Zaccagni'nin boğazına yapıştı. Teknik heyetlerin de olaya dahil olmasıyla gerginlik sona ererken Emin Bayram oyuna devam edemedi ve yerini Hamza Akman'a bıraktı.

"OYUNCULARIMIZA GÜVENİYORUZ"

Lazio maçı sonrasında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Buruk'un açıklamaları şöyle; Genel oyun anlayışımız bu. Çok değiştirmiyoruz. Doğru baskılar yaptık, doğru toplar kazandık. Buradan pozisyonlar yakaladık. Maçın verilerine bakınca %57 topa sahip olan Galatasaray, daha çok şut atan Galatasaray. Kadromuz eksik demiyoruz. Bu maçları isteyerek aldık. Oyuncularımıza güveniyoruz. Güzel bir maç oldu burada.

"EKSİKLERİMİZ VAR"

Bence genel olarak bir hazırlık maçından alabileceğimiz maksimum verimi aldık. Oyunlar beraber gitti. Bir fark görmedik maç içerisinde. Genel istatistikte üstün olan taraf bizdik. Aslında eksiklerimiz var. Yavaş yavaş toparlanıyoruz. Genel olarak oyunculardan istediğimiz verimi aldık. Sakatlıklar dışında hastalıklar da yaşıyoruz. Ama genel olarak bakınca, Rashica dönüyor, Hamza antrenmanlara başladı, Emre başladı. Bir sonraki maçta Nelsson'u kullanabileceğiz, Mertens'i daha uzun kullanacağız. Yavaş yavaş toparlanıyoruz.



