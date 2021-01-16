Okan Buruk, "Maçın başlamasıyla birlikte kar yağışı da başladı. Bir bölümden sonra futbol oynamak zorlaştı. Kar yağışından önce oynayan bir takımdık. Kardan sonra da daha çok oynayan bir takımdık. Bizim gibi bir pas takımı bu karlı zeminde de iyi oynadı, pozisyonlara girdi." açıklamasını yaptı.

Okan Buruk iptal olan gol hakkında ise şunları söyledi

"Attığımız ikinci golün neden iptal edildiğini hala anlamadım. Kimse kimseye dokunmasın istiyorlar. Bu bir temas oyunu, bu oyunda insanlar birbirine dokunacak. Bu pozisyondan çok daha fazla müdahale olan pozisyonlarda gol verildi. Standardı bir türlü oturtamıyoruz. Caner, Demba Ba'ya elini koysaydı penaltı verilecek miydi? Verilmeyecekti. Standartların olmadığı, hakemlerin her statta farklı kararlar verdiği ve birilerinin canının yandığı bir sezon yaşıyoruz. En çok da bizim canımız yanıyor. Bize karşı ne yapılırsa yapılsın aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı