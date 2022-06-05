Galatasaray 'da 11 Haziran'da yapılacak olan başkanlık seçiminde Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu kozlarını paylaşacak. İki başkan adayının da göreve gelmesi durumunda mevcut teknik direktör Domenec Torrent'le çalışması beklenmiyor. O nedenle şimdiden iki ismin de takımı emanet etmeyi düşündüğü isimler ile görüştüğü biliniyor.

11 yıl formasını giydi

Bu doğrultuda Sarı-Kırmızılılar için özellikle Dursun Özbek'in başkanlığı durumunda kulislerde en çok ismi geçen Okan Buruk... Futbolculuk kariyerinde iki farklı dönemde toplamda 11 yıl Galatasaray forması giyen, teknik direktörlük macerasını ise Medipol Başakşehir'le şampiyonluk yaşayarak taçlandıran başarılı hoca, NTV'deki Kırılma Anı programına geleceği ve Galatasaray'la ilgili çok çarpıcı açıklamalar yaptı.

'Kendimi Fenerbahçe 'de göremiyorum'

Okan Buruk, "Futbolda en doğru yerin, en doğru anlaşmanın ait olduğunuz kulüplerle olduğunu düşünüyorum. Benim için de teknik adamlık adına en doğru yerin Galatasaray olduğunu düşünüyorum. Kendimi Fenerbahçe takımının hocası olarak o stadyumda göremiyorum, hissedemiyorum. O farklı bir şey. Belki beni orada Fenerbahçe'nin hocası olarak görmek de Fenerbahçeli bir taraftarın içine sinmeyecek. Birçok Fenerbahçeli taraftar da bunu yaşamak istemez" ifadelerini kullandı.







