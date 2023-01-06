Okan Buruk'un, " Fenerbahçe maçında kadroda olmasını umuyorum" dediği Icardi, dünkü antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Yüksek tempoda çok iyi bir performans ortaya koyan Arjantinli yıldızın yer aldığı ekip, idman maçını kazanmayı başardı.





29 yaşındaki santrfor, Fener derbisinde Okan hocadan forma istiyor. Formda olan Gomis'i kesmeyi düşünmeyen Buruk'un ise son anda bir sürpriz yapabileceği belirtiliyor. Icardi, Dünya Kupası arasından önce oynanan son iki maçta üst üste Beşiktaş 'a 2 ve Başakşehir'e 1 gol atmayı başarmıştı. Yıldız futbolcunun 6 lig maçında 4 golü bulunuyor.

Parlayan yıldız Barış Alper Yılmaz

Sivas deplasmanında galibiyeti getiren 90+5'teki golün ardından, Ankaragücü karşısında da skoru 1-1'etaşıyan golü atan Barış Alper Yılmaz, Galatasaray 'ın son haftalardaki yükselen yıldızı olmayı başardı.





Kadrodaki yüksek rekabete rağmen forma savaşında arkadaşlarının önüne geçmeyi başaran 21 yaşındaki futbolcu, "Çok güzel bir gündü benim için. Takım olarak çok iyi mücadele ettik. Maçın sonucu daha farklı olabilirdi. Çok fazla ürettik ama top bir türlü içeri girmedi. Taraftarlarımıza da çok teşekkür ederim. Golümü attığım için çok mutluyum" diye konuştu.

Rashica'dan üçüncü asist

Ligin son 7 haftasında da maçlara ilk 11'de başlayan Aslan'ın kiralık yıldızı Rashica, son Ankaragücü maçında 3. asistine imza attı. Performansıyla hocası Okan Buruk'tan yine tam not alan Kosovalı kanat oyuncusunun bonservisi için Sarı Kırmızılı kulübün Norwich'le görüşmeleri devam ediyor.





Gomis'in gözü derbide!

Galatasaray'daki ikinci dönemini yaşayan 37 yaşındaki Bafetimbi Gomis, attığı gollerle takımını sırtlamaya devam ediyor. Son olarak Ankaragücü maçında tamamen bireysel yeteneğiyle ağları havalandıran Fransız santrfor, bu sezon 6 kritik lig mücadelesinde 7 kez fileleri havalandırarak takımına tam 13 puan kazandırdı. Bu alanda lig lideri konumunda bulunan 37 yaşındaki futbolcu, aynı zamanda Galatasaray formasıyla 50. golünü atmanın sevincini yaşadı. Tecrübeli futbolcu bu kez de başka bir hedefin peşinde koşacak. Türkiye'deki ilk sezonunda gol kralı olan Gomis'in, henüz derbilerde golü yok.

6 derbide boş geçti

Daha önce 3 Fenerbahçe, 3 de Beşiktaş sınavına çıkan deneyimli yıldız, fileleri havalandırmayı başaramadı. Şanssızlığını Fenerbahçe deplasmanında kırmak isteyen Gomis, son anda planlarda bir değişiklik olmazsa zorlu mücadeleye ilk 11'de başlayacak. Ankaragücü galibiyetinin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Lider Galatasaray... Zirve yürüyüşümüzden asla vazgeçmeyeceğiz" ifadesine yer veren Gomis, son haftalardaki formuyla Kadıköy'de Galatasaray'ın en önemli kozlarından biri olacak.





Araplar hâlâ peşinde

37 yaşında olmasına rağmen Süper Lig'e bir kez daha damgasını vuran Bafetimbi Gomis, yine Arap kulüplerini peşinden koşturuyor. Galatasaray'la mukavelesi sona erecek olan Fransız golcüyü yeniden Suudi Arabistan'a getirmek isteyen şampiyonluk adayları, oyuncuya teklif üzerine teklif yapıyor. Galatasaray Yönetimi, daha önce ara transferde ayrılışına onay vermeye hazırlandığı Gomis'i, bu performansı sonrasında en azından sezon sonuna kadar takımda tutmaya hazırlanıyor.





OKAN BURUK SÜRPRİZ HAZIRLIYOR

Galatasaray TeknikDirektörü Okan Buruk'un Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisinde nasıl bir ilk 11 sahaya süreceği şimdiden büyük merak konusu. Forvette takıma katılan Icardi'nin gözü Gomis'in formasında. Orta sahada Torreira bugün ülkesinden dönüyor, Oliveira'nın cezası bitti. Ancak Berkan da Torreira'nın olmadığı 2 maçta çok formdaydı. Ankaragücü sınavına yedek başlayan Kerem, soldaki yerine dönecek. Mertens'in yeri garanti. Sağda ise Rashica'nın yerine son maçların kurtarıcı Barış Alper Yılmaz bir adım önde görünüyor. Savunmada Abdülkerim ve Nelsson göbekte, cezası biten bir diğer isim Boey de sağ bekte görev yapacak.

BEKLER YABANCI OLUYOR

Sol bekte ise soru işareti var. Van Aanholt, kazanılan Ankaragücü maçında da tel tel döküldü. Okan hocanın bu bölgeye Dubois'yı çekme ihtimali de söz konusu. Kazımcan ve Emre Taşdemir sakat olduğu için sol bekte yerli alternatifi yok. Dolayısıyla Abdülkerim ve Kerem dışındaki üçüncü yerli sağ kanatta Barış olabilir. Torreira'nın yerine Berkan'ın ilk 11'de başlama ihtimali de oldukça yüksek. Okan hoca, bugünden itibaren derbi provalarında işte bu kadro ihtimalleri üzerinde durmayı planlıyor.



