Galatasaray ’da Teknik Direktör Okan Buruk, Ankaragücü maçının göz ardı edilmemesini istedi, bu konuda oyuncularını uyaran bir konuşma yaptı.

Sarı-kırmızılı teknik adam, Fenerbahçe derbisi öncesinde oynayacakları Ankaragücü maçı konusunda futbolcularının dikkatini çekerek, “Ankaragücü maçını kazanamadıktan sonra Fenerbahçe karşılaşmasını almanın ne anlamı var? Bizim öncelikle kazanmamız gereken bu maç. Derbiyi sonra düşünürüz” dediği öğrenildi.





Liderlikte kalma yolunda her müsabakadan 3 puan alma zorunluluğu bulunduğunu dile getiren sarı-kırmızılıların teknik patronu, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadı’ndaki oynanan maçların taraftar açısından da çok önemli olduğunu vurguladı. Tribünlere gelecek binlerce Galatasaraylı taraftarın kendilerinden galibiyet beklediğini söyleyen Teknik Direktör Buruk, alınacak 3 puanın derbi için de büyük moral getireceğini ifade etti.

Bu arada Lucas Torreira, anneannesi Susana Acosta’nın vefatı nedeniyle kulübün izni dahilinde Uruguay’a gittiği belirtildi. Galatasaray’da takımla birlikte kademeli olarak çalışan Mauro Icardi ise Ankaragücü maçının kadrosunda yer almadı.

(Milliyet)

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