Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir, deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Başakşehir'in hocası Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray'a karşı ligde ilk galibiyetini aldı.

90 dakikanın ardından açıklamalarda bulunan Buruk, çok iyi mücadele ettiklerini ve her maça kazanmak için çıktıklarını ifade etti.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

'Akıllı bir oyun oynadık'

"Böyle bir atmosferde oynamak, böyle bir seyirci önünde oynamak her takım için çok zor. Hem ligde hem Avrupa'da takımlar bunu yaşayıp görüyor. Bizim düşüncemiz deplasmanda da olsa her maça kazanmak için çıkmak. Bugün belli bölümlerde iyi işler yaptık ama üretme anlamında iyi olduğumuzu söyleyemem. Zaman zaman fırsatlar gelse de kalitemizin altında işler yaptı. 2. yarı İrfan'ın pası ve Gulbrandsen'in kontrolüyle gol geldi. Gol sonrası deplasman için akıllı bir oyun oynadık.

'Takım takım değil maç maç düşünüyoruz'

''Zor bir maç, zor bir deplasman, psikolojik olarak böyle büyük statta böyle bir seyircinin önünde taktiksel olarak doğruları yaptı oyuncularım. Güzel bir galibiyet oldu, liderliğe yükseldiğimiz için sevinçliyiz. 6 sene boyunca her sene farklı yerde çalıştım, çok takım değiştirdim. Bu sene Başakşehir'de iyi bir kadro, iyi bir yönetim var. Amacımız her maçı kazanmak ve şampiyonluk yolunda önceki seneler gibi devam etmek. Takım takım değil maç maç düşünüyoruz.

'Fatih Hoca benim için çok değerli'

Maçtan önce de söyledim, Fatih Hoca benim için çok değerli. Bir arada çok güzel günlerimiz geçti. Bu forma altında hem kendimiz hem Türkiye için önemli başarılara imza attı. Hem Türkiye'de hem Avrupa'da Fatih Terim'inki gibi bir kariyer her teknik adama nasip olmaz. Yeni başladık bu işe ama kupalar kazanmak, yükselmek önemli. Türkiye'de başarılı olup Avrupa'da bizi temsil etmiş hocalar gibi başarılı olmak istiyoruz. Şenol Hoca da milli takımda tekrar başarılı oldu. Biz de inşallah yeni jenerasyon olarak daha iyisini yaparız.''