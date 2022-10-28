Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük karşısında alınan 2-0'lık galibiyetin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Başarılı çalıştırıcı Kerem'i neden oyundan aldığını açıklarken, derbi ve Beşiktaş 'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş ile ilgili de konuştu.

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KEREM'LİK BİR OYUN ÇIKMADI

Teknik Direktörü Okan Buruk, devre arasında Kerem Aktürkoğlu'nu oyundan almasıyla ilgili gelen soruya; " Barış hep formayı istiyor. Kerem de iyi niyetli bir oyuncu ama bugün Kerem'lik bir oyun çıkmadı. Bu yüzden Barış'ı aldım oyuna.

Çok pozisyona girdik. Daha farklı bir maç olabilirdi. Bunun yanı sıra 2 tane iptal edilen golümüz var. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Bakacağız. Çok net pozisyonlarımız vardı. Daha farklı bir şekilde bitirebilirdik maçı.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynamak da iştir. Başlangıç çok iyi değildi ama devamında toparladık oyunu" diye yanıt verdi.

DERBİ SÖZLERİ

Galatasaray, Süper Lig 'de gelecek hafta sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Okan Buruk, derbi ve Beşiktaş'ta yeniden göreve gelen Şenol Güneş hakkında; " Bizim için bu akşam kazanmak önemliydi. Savunmada çok fazla değişiklik vardı. Dönecek oyuncularımız da var.

Derbiye çalışmak için önümüzde zaman var. Beşiktaş iyi bir kadroya sahip. Şenol Güneş'e de hayırlı olsun dileklerimi iletmek istiyorum.

Bu hafta Ümraniyespor ile oynayacaklar Ümraniyespor ile oynayacakları maç bize rakibi analiz etme anlamında yol gösterecektir. Taraftarlarımız bugün bize çok iyi destek verdiler buraya kadar geldiler. Yeniden onlarla bir sinerji yaratmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.