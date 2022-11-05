Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş , Nef Stadyumu’nda karşılaştı. Sarı-kırmızılılar derbiden 2-1’lik skorla galip ayrıldı.

Okan Buruk ilk derbisini de kazandı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş maçıyla antrenörlük kariyerindeki ilk derbisinden galip ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Okan Buruk da bir ilki yaşadı. Buruk, antrenörlük kariyerinde ilk derbisini siyah-beyazlılar ile oynadı ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Okan Buruk, 90 dakikanın sona ermesinin ardından büyük sevinç yaşadı.

Buruk, futbolculuk kariyerinde iki takımda da forma giymişti.

Galatasaray evindeki yenilmezliğini sürdürdü

Galatasaray, Beşiktaş derbisiyle bu sezon Spor Toto Süper Lig’de evindeki yenilmezliğini 4 maça çıkardı.

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında sahasında Beşiktaş ile oynayan Galatasaray rakibini 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligde evindeki yenilmezliğini de 4 maça çıkardı. Ligde Nef Stadyumu’nda son olarak Giresunspor’a yenilen Aslan, daha sonra oynadığı Beşiktaş derbisi dahil 4 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Mauro Icardi, gol sayısını 3’e çıkardı

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Beşiktaş derbisinde attığı gollerle sarı-kırmızılı forma ile gol sayısını 3’e çıkardı.

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu’nda Beşiktaş ile karşılaştı. Sarı-kırmızılıların Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, derbide gol perdesini açan isim oldu. Mücadelenin 18. dakikasında sahneye çıkan Icardi, takımının ilk golünü kaydetti. Maçın 59. dakikasında düzgün bir kafa vuruşuyla bir gol daha atan yıldız futbolcu takımını 2-1 öne geçirdi. 29 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki gol sayısını da 3’e çıkardı.

Mücadeleye 11’de başlayan Arjantinli golcü, 90 dakika sahada kaldı.

Galatasaray evinde Beşiktaş’a 6 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Beşiktaş’ı mağlup etmesiyle ezeli rakibine karşı evindeki yenilmezliğini 6 maça çıkardı.

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş ile mücadele etti. Nef Stadyumu’nda oynanan derbiden 2-1 galip ayrılan sarı-kırmızılılar evinde rakibine karşı yenilmezliğini de sürdürdü. Beşiktaş’a karşı sahasında son olarak 27 Şubat 2017’de oynanan karşılaşmada 1-0’lık skorla yenilen Aslan daha sonra oynadığı 6 derbide 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Galatasaray - Beşiktaş derbisini 50 bin 237 izledi

Galatasaray - Beşiktaş derbisini Nef Stadyumu’nda toplam 50 bin 237 taraftar takip etti.

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş Nef Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-1'lik skorla kazandı. Karşılaşmaya taraftarların büyük ilgisi vardı. Derbiyi toplam 50 bin 237 seyirci yerinden izledi.

Taraftarlar tezahüratlarıyla takımlarını maç boyunca destekledi.

Şenol Güneş'e karşı bir ilk

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bu karşılaşmayla birlikte 8. kez rakip oldu. Daha önce oynanan 7 müsabakada Güneş, Beşiktaş ve Bursaspor ’u çalıştırırken, Buruk ise Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor ve Çaykur Rizespor’un başındaydı.

Derbiyi kazanan Okan Buruk, Şenol Güneş’e karşı ilk galibiyetini elde etti. Diğer müsabakalardan 6’sını Güneş’in takımları kazanırken, 1 maç ise berabere sona erdi.