Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş karşısında üstün olduklarını ancak ortaya 7-2'lik bir mağlubiyet çıktığını söyledi. Buruk, "Beşiktaş maçında belki de beklenenin dışında geçti. Maçtan önce bizim savunma yapacağımız Beşiktaş'ın hücum yapacağı düşünülüyordu ama maçın içerisinde tam tersini yaşadık. Beşiktaş bu anlamda kendi adına doğru oynayarak maçı kazandı. Biz de oyun olarak hem izleyenlere, hem de stada gelen seyircilerimize büyük bir zevk ve güven verdik. Bizim buradan çıkaracağım artılar bunlar. Eksilerimiz ise; 4'üncü golden sonra kırılmamız oldu ve bundan sonra fark geldi ama biz oyunumuzu bu şekilde devam ettireceğiz. Maçı izlemeyen bir kişi bana '7-2 bitmiş maçın ardından ne anlatıyorsun' diyebilir ama biz futbol adına güzel şeyler yaptık" dedi.

7-2 kaybedilen bir maçtan sonra taraftarların üzülmesine rağmen futbolcuları tribüne çağırdığını hatırlatan Buruk, "Sahada verilen mücadeleden dolayı hepsini alkışladılar. Bu nedenle taraftarlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Futbolu bilmek ve değerlendirebilmek ayrı bir şeydir. Bunu bizim taraftarımız değerlendi ve oyunun hakkını verdi. Futbolu bilen bir şehir olduklarını gösterdiler" diye konuştu.

"KAZANMAK İSTİYORUZ"

Göztepe maçına umutla çıkacaklarını söyleyen Buruk, "Göztepe çok kaliteli bir kadroya ve teknik heyete sahip. İnanılmaz güçlü bir camiaya sahipler, taraftar anlamında da Türkiye'nin en coşkulu seyircilerinden birisine sahipler. Takım olarak ilk yarıda daha yüksek bir performans sergilemişlerdi daha sonra düşüşe geçtiler. Göztepe kaybettiği için son 7 haftaya korkuyla giren takımlardan birisi oldu. Kendi sahamızda oynayacağız. Bizde maça bu umutla çıkacağız. Göztepe ile aramızda 7 puanlık bir fark var. Hem bunu korumak hem de puan farkını arttırmak için mücadele edeceğiz. Zor bir karşılaşma olacak. Biz oyun anlayışımızı sürdürüp, kazandığımız maçları tekrar hatırlayıp, son hafta oynadığımız oyunun daha fazla üstüne koyarak kendi sahamızda kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

DHA



