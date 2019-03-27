Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Sibel Atasoy'un sorularını yanıtladı. Beşiktaş, Galatasaray ve Milli Takım'da çalışma şansını değerlendiren Buruk, "Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir'de oynadım. Benim için değerli kulüpler. Bunların hepsinde doğru zaman olduğunda görev almayı herkes ister." dedi.

Antalya'da yaptıkları kampı değerlendirerek sözlerine başlayan Okan Buruk, "Antalya futbol şehri. İlk defa Mart ayında buraya geldik. 3 haftalık bir süreç vardı. 8 günlük kampla değerlendirmek istedik. Sahaların güzel oluşu nedeniyle burayı seçtik. Oyuncuları aşırı yormadan, biraz da onları kaynaştırmak istedik. Antrenmanlar çok iyi gidiyor. Bu da bizi sevindiriyor. Ara sıra oyunculara izin veriyoruz. Ailesini getirmek isteyenler de getirdi." dedi.

"KAZANMA ALIŞKANLIĞI OLAN OYUNCULARIN OYNAMASI..."

A Milli Futbol Takımının Arnavutluk ve Moldova galibiyetlerin değerlendirmesi istenen Okan Buruk, "Bir kere sonuç almak çok önemli. Belki Moldova maçını iç sahada oynuyoruz, kazanmamız normal olabilir; ama Arnavutluk zor bir deplasmandı. Arnavutluk, sahasında sert bir takım. Deplasmanda Arnavutluk'u yenmek kolay bir şey değil. Kolay bir galibiyet olmadı. Çok zor bir maçı kazandık. Oyun olarak, kalitemizi biraz daha ortaya koyduk. Rakibin direncine karşın, kalitemizi ortaya koyduk. Bu da çok önemli. Bundan önceki dönemlerde iyi işler yapan ancak kazanamayan bir takım varken, şimdi kazandılar. Bunda gençler ve tecrübeli oyuncuların kaynaşmasının bir tablosu. Milli Takımda genç oyuncuların oynaması gerekir; ancak en iyi ve formda olan oyuncunun oynaması gerekiyordu. Kadro olarak da daha ne yaptığını bilen, kazanma adına alışkanlıkları olan oyuncular oynadı ve bu da galibiyeti getirdi." yorumunu yaptı.

"İZLANDA GRUPTAKİ EN BÜYÜK RAKİBİMİZ OLACAK"

Fransa ve İzlanda ile Haziran ayında oynanacak maçları değrelendirmesi istenen Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, "Her takım her takımı yenebilir. Fransa'ya karşı tabii ki Türk Milli Takımı kazanmak isteyecek. Fransa'yı biraz grubun üstünde görüyorum. Hem oyuncu kalitesi olarak hem de son dünya şampiyonu. Fransa'yı grupta çok ölçü almamak lazım. İzlanda belki gruptaki en büyük rakibimiz olacaktır. Fransa'yı da yenebiliriz; ama objektif olarak takımların durumuna baktığımızda Fransa ilk sırada gidecek görünüyor." ifadelerini kullandı.

2020'ye katılma şansıyla ilgili olarak ise Burak, "Özellikle İzlanda'ya karşı kazanarak devam edersek, çok büyük şansımız olur. Kazanmak bir avantaj. İki maçı kazandık ve seyircimizi de çok etkili oluyor: Eskişehir'de taraftar büyük destek verdi. Konya'da da Milli Takıma büyük destek oluyor. Anadolu'da iyi bir atmosfer yaratıldı." dedi.



