Süper Lig 'de şampiyonluk hedefleyen Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray , sezona hızlı bir başlangıç yaptı. Tecrübeli teknik adamın son haftalarda aldığı kritik galibiyetlerin ardından Başakşehir karşısında aldıkları tarihi galibiyet sonrası Milliyet’e konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Galatasaray, takıma yeni gelen yıldızların ön plana çıkmasıyla ligde son sürat yoluna devam ediyor. Beşiktaş ile oynanan maçı kazanan sarı-kırmızılı ekip, son çıktığı Başakşehir deplasmanından da 7-0'lık tarihi skorla sahadan ayrıldı. Cim Bom, aldığı bu galibiyet sonrası Dünya Kupası arasına 27 puanla 2.sırada gitti.





İşte Okan Buruk'un açıklamaları...

EN ÇOK KEREM’İ BEĞENDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2022 Dünya Kupası için verilen 45 günlük araya üzüldü. 7-0’lık tarihi Başakşehir maçı sonrası Milliyet’e konuşan Buruk, tam çıkış yakalamışken gelen bu arayı değerlendirdi.

Başarılı çalıştırıcı, “Kötü oldu tabii.. Sonuçta futbolumuzda gözle görülür bir yükseliş vardı. Ritmimizi yakalamaya başlamıştık. Şimdi uzun bir ara var” dedi. Başakşehir maçında en fazla Kerem’in ikinci golünü beğendiğini söyleyen Okan Buruk, “Icardi’nin topuk pası ve golün hazırlanışı mükemmeldi. Kerem de çok iyi vurdu” dedi.





‘ANORMAL BİR FİKSTÜRDÜ’

Şimdiye kadar maçları ağırlıklı olarak deplasmanlarda oynadıklarının altını çizen sarı-kırmızılı çalıştırıcı, “Bu anormal fikstüre rağmen yine iyi toparladık. Elbette maçlar oynanmadan kazanılmıyor ama stadımızda taraftarımızla bütünleştiğimizde her maçı rahat kazanabiliriz” diye konuştu. 45 günlük arayı nasıl değerlendireceklerini de paylaşan Galatasaray’ın teknik patronu, “Tabii biz teknik ekip olarak oyuncular kadar izin yapmayacağız. Florya’da toplanıp iki hafta geçireceğiz. Daha sonra Antalya’da çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.







