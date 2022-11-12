Süper Lig 'in 14. haftasında Galatasaray , deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu ile teknik direktör olarak karşı karşıya gelmelerine ilişkin görüşleri sorulan tecrübeli çalıştırıcı, "Futbolcu olarak çok rakip olmuştuk ama teknik direktör olarak ilk defa rakibiz. İki takımın da amacı kazanmak. İkimiz de kendi başarımızı düşünüyoruz. Burası benim için çok önemli, çok büyük bir başarı yaşadım. Teşekkür ederim. Bir 3 puan mücadelesi. Günün sonunda herkes 3 puanı almak için büyük çaba sarf edecek. Alanyaspor maçından sonra hedefimiz önümüzdeki 3 maçta 9 puan demiştik. 6'sını aldık. Bugün son 3 puan için mücadele edeceğiz. Elbette Başakşehir takımı, ligin en iyi ekiplerinden biri. Kalite olarak da geniş bir kadroya sahip. Birçok maçta rotasyon yapıyor ki bugün de değişiklikler var. Oyun olarak ne olacağını tahmin edebiliyoruz. Kazanmak için her şeyi yapacağız. İyi çalıştık, iyi hazırlandık. Oyuncularım fiziksel ve mental olarak iyi durumdalar. Bu 3 puanı almak istiyoruz" dedi.

Maça yönelik beklentilerini de aktaran Buruk, "Rakip sahada oynamaya çalışıyoruz. Özellikle üçüncü bölge baskılarını etkili yapmaya çalışıyoruz. Bugün daha kararlı olmamız gerekiyor. Topun arkasına daha doğru geçmemiz gerekiyor. Baskı zamanlamalarımızın daha doğru olması gerekiyor. Ligin belki de en iyi oyun kuran 2 stoperi Başakşehir'de. Biglia ile de iyi bağlantı kuruyorlar. Galatasaray Takımı, her zaman oyunun içinde hükmeden takım olmak ister. Yine hedefimiz, amacımız bu. Çok çabuk topu geri kazanan bir takımız. Yine bunu ortaya koymak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'Elbette beklentimiz daha iyi bir Yunus'

Kadroda yer almayan Yunus Akgün'ün durumuna ilişkin soruyu ise Okan Buruk, "Bunu hep dile getiriyorum. Çok geniş bir kadromuz var. Birçok oyuncuyu bazen kadroya alamıyoruz. Bazen antrenman maçında bile oyuncularımızı değerlendiremiyoruz. Elbette burada değişimler oluyor. Geçen hafta Seferovic yoktu kadroda, bu hafta o kadroda ve Yunus yok. İlerleyen haftalarda kadro değişimi olabilir. Maça göre, oyuna göre, performansa göre, o andaki forma göre... Yunus bizim önem, değer verdiğimiz oyunculardan biri. Bu aranın da ona iyi geleceğini düşünüyorum. Onu Dünya Kupası sonrasına en iyi şekilde hazırlayacağız. Yunus, sezona nasıl başladıysa yine aynı şekilde bizimle başlayacak. Elbette beklentimiz daha iyi bir Yunus. Yunus'a güveniyoruz, ona olan inancımız devam ediyor. Dünya Kupası'ndan sonra da Yunus'un çok daha güçlü şekilde formayı almak adına çabalar sarf edeceğini düşünüyorum" şeklinde yanıtladı.