Okan Buruk’tan Arda Turan değerlendirmesi: Fatih hocaya katılıyorum

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray’a transferi konuşulan Arda Turan’ın durumuna ilişkin “Fatih hocanın Arda açıklamalarına katılıyorum” dedi.

Buruk sözlerine şöyle devam etti: Ülke için değerli bir oyuncu. Arda çok çalıştı ve çabaladı. Ben de belli zamanlarda kullandım. Bizim o mevkide fazla oyuncumuz var. Arda’nın da motive olması, kendini iyi hissetmesi gerekiyor. Arda’nın yeni bir motivasyona ihtiyacı var dedim. O da böyle düşünüyor. Kendi durumu belli olsun diye Arda’ya birkaç gün izin verdik. Hayırlısı neyse o olsun.