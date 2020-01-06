Okan Buruk’tan Arda Turan değerlendirmesi: Fatih hocaya katılıyorum

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray’a transferi gündemde olan Arda Turan için görüşlerini belirtirken Sarı-Kırmızılılar'ın teknik direktörü Fatih Terim’e katıldığını ifade etti.

06 Ocak 2020, Pazartesi 01:42
- A +
Okan Buruk’tan Arda Turan değerlendirmesi: Fatih hocaya katılıyorum

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray’a transferi konuşulan Arda Turan’ın durumuna ilişkin “Fatih hocanın Arda açıklamalarına katılıyorum” dedi.

Buruk sözlerine şöyle devam etti: Ülke için değerli bir oyuncu. Arda çok çalıştı ve çabaladı. Ben de belli zamanlarda kullandım. Bizim o mevkide fazla oyuncumuz var. Arda’nın da motive olması, kendini iyi hissetmesi gerekiyor. Arda’nın yeni bir motivasyona ihtiyacı var dedim. O da böyle düşünüyor. Kendi durumu belli olsun diye Arda’ya birkaç gün izin verdik. Hayırlısı neyse o olsun.  

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...