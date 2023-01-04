Süper Lig 'in 17. haftasında Galatasaray , sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.





'Hep Fenerbahçe bizden önce oynadığı için yine liderlik maçı...'

Fikstürde Fenerbahçe'nin kendilerinden önce maça çıkmasından kaynaklı yine bir liderlik mücadelesine çıkacaklarını belirten Okan Buruk, "Eksiğimiz olduğunu kabul etmiyoruz. İyi, tecrübeli bir 11'imiz var sahada. Her zaman oynamak için bekleyen oyuncularımız var. Bugün onların isteğiyle, dinamizmiyle en iyisini çıkarmaya çalışacağız. Çok fazla oyuncular üzerinden konuşmak istemiyorum ama biz sahada yine istediğimiz oyunu ortaya koyarsak iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Ankaragücü için Tolga önemli bir oyuncuydu. Onun olmaması bu anlamda bizim için avantaj. Ama yine de iyi oyunculara, kaliteli oyunculara sahipler. Hücum anlamında etkili bir takım. Hep Fenerbahçe bizden önce oynadığı için yine liderlik maçı bizim için... Bu akşam yine liderliği ele geçirmek istiyoruz" dedi.

'Herkesin değerini bilmesi gerekiyor'

Taraftarlarının verdiği desteğe ilişkin soruyu da yanıtlayan Buruk, "Taraftarlara sadece benim teşekkür etmem yetmez. 45 bin ortalama ile en yüksek seyirci sayısına ulaşmış durumdayız. Bu 45 bin aslında Süper Lig'in lokomototifi. Galatasaray'ın buradaki seyirci sayısını çıkarsak Türkiye Süper Ligi'nin ortalaması düşer. Galatasaray taraftarı çok önemli. Bunun değerini biz biliyoruz, herkesin bilmesi gerekiyor. Biz de kazanmaya odaklıyız. İnşallah onlarla beraber hedefimiz bu yolda en yukarıya ulaşabilmek" dedi.

Icardi açıklaması

Ankaragücü maçı kadrosunda yer almayan Mauro Icardi'nin Fenerbahçe derbisi öncesindeki durumuna ilişkin soruyu da yanıtlayan tecrübeli çalıştırıcı, "Icardi, takım çalışmalarına yavaş yavaş katılmaya başladı. Bugün, daha uzun bir süre antrenman yaptı. Gayet iyi geçti. Önümüzdeki günlerde bu şiddette takımla antrenmanlara devam edecek. Fenerbahçe maçında da kadrosunda olmasını umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.



